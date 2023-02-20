20 лютого Небесна Сотня. Вшанування жертв: фото

Зранку кияни приходили з квітами на алею Героїв Небесної Сотні

Сьогодні, 20 лютого, Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні, які поклали своє життя за вільну проєвропейську Україну. Кияни долучились до покладання квітів на честь Героїв.

Фотокореспондент Новини.live показав, як це було.

Кияни вшановують пам'ять Героїв

Сьогодні вранці кияни вийшли на алею Героїв Небесної Сотні, щоб віддати шану тим, хто поклав своє життя за вільну та незалежну Україну.

Відомо, що з нагоди дев'ятих роковин розстрілів на Майдані до українців звернувся Президент Володимир Зеленський. Гарант заявив, що зараз Україна бореться за ті самі цінності, що і дев'ять років тому — за нашу незалежність.

Фото: Новини.LIVE