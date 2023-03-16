Годовщина трагедии в мариупольском драмтеатре (ФОТО)

В Киеве почтили память погибших мариупольцев
Сегодня, 16 марта, в Украине почтили память жертв трагедии в мариупольском драмтеатре. Жители столицы присоединились к чествованию — они зажгли лампадки и написали слово "Дети".
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
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Чествование памяти
Несколько десятков человек собрались перед зданием Национальной оперы для почтения памяти жертв трагедии в мариупольском драмтеатре, в который оккупанты попали ракетой 16 марта год назад.
Киевляне зажгли лампадки и выставили слово "Дети", написанное перед драмтеатром в день авиаудара. Название акции созвучно — "Де ти?".
Известно, что сегодня памятную меру организовали также во Львове, Тернополе, Ужгороде, Ивано-Франковске, Черновцах, Черкассах и Кривом Роге.
Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE