Годовщина трагедии в мариупольском драмтеатре (ФОТО)

Акция памяти "Де ти?" возле театра оперы и балета в Киеве

Сегодня, 16 марта, в Украине почтили память жертв трагедии в мариупольском драмтеатре. Жители столицы присоединились к чествованию — они зажгли лампадки и написали слово "Дети".

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Чествование памяти

Несколько десятков человек собрались перед зданием Национальной оперы для почтения памяти жертв трагедии в мариупольском драмтеатре, в который оккупанты попали ракетой 16 марта год назад.

Киевляне зажгли лампадки и выставили слово "Дети", написанное перед драмтеатром в день авиаудара. Название акции созвучно — "Де ти?".

Известно, что сегодня памятную меру организовали также во Львове, Тернополе, Ужгороде, Ивано-Франковске, Черновцах, Черкассах и Кривом Роге.

Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE