Роковини трагедії в маріупольському драмтеатрі (ФОТО)

Акція пам'яті "Де ти?" біля театру опери та балету в Києві

Сьогодні, 16 березня, в Україні вшанували пам’ять жертв трагедії у маріупольському драмтеатрі. Мешканці столиці долучились до вшанування — вони запалили лампадки та написали слово "Дети".

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Вшанування памʼяті

Декілька десятків людей зібрались перед будівлею Національної опери для вшанування пам'яті жертв трагедії у маріупольському драмтеатрі, в який окупанти влучили ракетою 16 березня рік тому.

Кияни запалили лампадки та виставили слово "Дети", яке було написано перед драмтеатром у день авіаудару. Назва акції співзвучна — "Де ти?".

Відомо, що сьогодні пам'ятний захід організували також у Львові, Тернополі, Ужгороді, Івано-Франківську, Чернівцях, Черкасах та Кривому Розі.

Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE