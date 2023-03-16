Роковини трагедії в маріупольському драмтеатрі (ФОТО)

В Києві вшанували пам'ять загиблих маріупольців
Сьогодні, 16 березня, в Україні вшанували пам’ять жертв трагедії у маріупольському драмтеатрі. Мешканці столиці долучились до вшанування — вони запалили лампадки та написали слово "Дети".
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
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Вшанування памʼяті
Декілька десятків людей зібрались перед будівлею Національної опери для вшанування пам'яті жертв трагедії у маріупольському драмтеатрі, в який окупанти влучили ракетою 16 березня рік тому.
Кияни запалили лампадки та виставили слово "Дети", яке було написано перед драмтеатром у день авіаудару. Назва акції співзвучна — "Де ти?".
Відомо, що сьогодні пам'ятний захід організували також у Львові, Тернополі, Ужгороді, Івано-Франківську, Чернівцях, Черкасах та Кривому Розі.
Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE