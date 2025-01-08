В Киевпастрансе закупали дизель для общественного транспорта по завышенным ценам

Маршрутка в Киеве. Фото: Новости.LIVE

Бывшего директора по производству коммунального предприятия "Киевпастранс" подозревают в злоупотреблении служебным положением. Причина — закупка дизельного топлива по завышенным ценам.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в среду, 8 января.

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Скриншот сообщения Киевской городской прокуратуры

Что известно о коррупции в "Киевпастрансе"

По данным следствия, в 2022 году "Киевпастранс" заключил договор с частным обществом на поставку дизельного топлива по результатам публичной закупки.

Подозреваемый чиновник. Фото: Киевская городская прокуратура

Однако директор по производству подписал ряд дополнительных соглашений, которыми была увеличена цена на топливо. Это противоречило Закону Украины "О публичных закупках", ведь в то время рыночные цены на топливо были ниже, чем предложенные поставщиком.

Из-за действий чиновника бюджетные средства были потрачены на закупку горючего по завышенным ценам.

Бывшему директору по производству "Киевпастранса" сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Автобусы "Киевпастранса". Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро расследует дело об аренде помещений Ренийского морского торгового порта. Подозревается, что должностные лица Фонда госимущества нанесли огромный ущерб бюджету.

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