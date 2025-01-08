В Киевпастрансе закупали дизель для общественного транспорта по завышенным ценам

В Киеве закупили дизель для маршруток по завышенной цене — детали
Бывшего директора по производству коммунального предприятия "Киевпастранс" подозревают в злоупотреблении служебным положением. Причина — закупка дизельного топлива по завышенным ценам.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в среду, 8 января.
Что известно о коррупции в "Киевпастрансе"
По данным следствия, в 2022 году "Киевпастранс" заключил договор с частным обществом на поставку дизельного топлива по результатам публичной закупки.
Однако директор по производству подписал ряд дополнительных соглашений, которыми была увеличена цена на топливо. Это противоречило Закону Украины "О публичных закупках", ведь в то время рыночные цены на топливо были ниже, чем предложенные поставщиком.
Из-за действий чиновника бюджетные средства были потрачены на закупку горючего по завышенным ценам.
Бывшему директору по производству "Киевпастранса" сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро расследует дело об аренде помещений Ренийского морского торгового порта. Подозревается, что должностные лица Фонда госимущества нанесли огромный ущерб бюджету.
Также мы сообщали, что в Киеве руководитель управления образования Святошинской районной госадминистрации нанес ущерб на ремонте школьной вентиляции более чем на 600 тысяч гривен.
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