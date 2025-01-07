У Києві чиновник завдав 600 тис. грн збитків на ремонті вентиляції

Правоохоронець та затриманий посадовець. Фото: поліція Києва

У Києві керівник управління освіти Святошинської районної держадміністрації завдав збитків на ремонті шкільної вентиляції. Йдеться про суму у розмірі понад 600 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у вівторок, 7 січня.

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Збитки на ремонті шкільної вентиляції

Правоохоронці встановили, що восени 2021 року чиновник та підрядна організація уклали договір на здійснення ремонту шкільної вентиляції.

Правоохоронець. Фото: поліція Києва

"Проте посадовець через несумлінне ставлення до службових обов’язків не перевірив ринкову ціну будівельних метрів при затвердженні документації чим допустив завищення їх вартості та завдав збитків місцевому бюджету на понад 600 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.

Слідчі оголосили чиновнику підозру в зловживанні владою або службовим становищем. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили злочинну схему, що діяла в КМДА. Посадовець "Київмедспецтранс" разом зі спільниками привласнили понад шість мільйонів гривень.

Раніше посадовці КМДА вимагали у столичного перевізника 40 тисяч гривень щотижня за дозвіл на перевезення пасажирів.