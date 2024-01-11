В Киеве появились фальшивые гривны - финансист посоветовал, как их отличать

Украинские гривны в руках. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Киеве появились фальшивые купюры номиналом в 200 гривен старого образца. По предварительной информации это может быть качественная полиграфия промышленного качества.

Об этом сообщил экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ .

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По сообщению эксперта, фальшивые купюры — 2014 выпуска, высококачественные, имеют даже водяной знак.

Источник: Facebook Алексея Куща

"Отличить можно по детальному изучению магнитной ленты - она обозначена желтой линией. Еще на ощупь качество бумаги отличается", - предупреждает Кущ.

Он добавляет, что таких подделок может быть много. По его мнению, это очень похоже на вброс высококачественной полиграфии, промышленного качества.

Пока в Нацбанке эту информацию пока не комментируют.

Напомним, что ранее информация о фальшивых гривнях впервые мелькнула благодаря их появлению в "Ощадбанке". В то же время, перед Новым годом Национальный банк Украины отменил все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению.