В Києві з'явилися фальшиві гривні — фінансист порадив, як їх відрізняти

Українські гривні в руках. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Києві з'явилися фальшиві купюри номіналом 200 гривень старого зразка. За попередньою інформацією, це може бути якісна поліграфія промислової якості.

Про це повідомив економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ.

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За повідомленням експерта, фальшиві купюри — 2014 року випуску, високоякісні, мають навіть водяний знак.

Джерело: Facebook Олексія Куща

"Відрізнити можна за детальним вивченням магнітної стрічки — вона позначена жовтою лінією. Ще навпомацки — якість паперу відрізняється", — попереджає Кущ.

Він додає, що таких підробок може бути чимало. На його думку, це дуже схоже на вкид високоякісної поліграфії, промислової якості.

Наразі в Нацбанку цю інформацію поки не коментують.

Нагадаємо, що раніше інформація про фальшиві гривні вперше промайнула завдяки їхній появі в Ощадбанку. Водночас перед Новим роком Національний банк України скасував усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.