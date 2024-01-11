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В Києві з'явилися фальшиві гривні — фінансист порадив, як їх відрізняти

11 січня 2024 23:10
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Києві з'явилися фальшиві гривні — фінансист порадив, як їх відрізняти
Українські гривні в руках. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Києві з'явилися фальшиві купюри номіналом 200 гривень старого зразка. За попередньою інформацією, це може бути якісна поліграфія промислової якості.

Про це повідомив економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ.

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За повідомленням експерта, фальшиві купюри — 2014 року випуску, високоякісні, мають навіть водяний знак.

Джерело: Facebook Олексія Куща

"Відрізнити можна за детальним вивченням магнітної стрічки — вона позначена жовтою лінією. Ще навпомацки — якість паперу відрізняється", — попереджає Кущ.

Він додає, що таких підробок може бути чимало. На його думку, це дуже схоже на вкид високоякісної поліграфії, промислової якості.

Наразі в Нацбанку цю інформацію поки не коментують.

Нагадаємо, що раніше інформація про фальшиві гривні вперше промайнула завдяки їхній появі в Ощадбанку. Водночас перед Новим роком Національний банк України скасував усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.

Київ
гривня
гроші
Україна
фінанси

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