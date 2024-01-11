В Києві з'явилися фальшиві гривні — фінансист порадив, як їх відрізняти
У Києві з'явилися фальшиві купюри номіналом 200 гривень старого зразка. За попередньою інформацією, це може бути якісна поліграфія промислової якості.
Про це повідомив економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ.
Фальшиві гривні — як розпізнати
За повідомленням експерта, фальшиві купюри — 2014 року випуску, високоякісні, мають навіть водяний знак.
"Відрізнити можна за детальним вивченням магнітної стрічки — вона позначена жовтою лінією. Ще навпомацки — якість паперу відрізняється", — попереджає Кущ.
Він додає, що таких підробок може бути чимало. На його думку, це дуже схоже на вкид високоякісної поліграфії, промислової якості.
Наразі в Нацбанку цю інформацію поки не коментують.
Нагадаємо, що раніше інформація про фальшиві гривні вперше промайнула завдяки їхній появі в Ощадбанку. Водночас перед Новим роком Національний банк України скасував усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.
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