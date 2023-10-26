Как будет работать карта провайдеров в Киеве

Встреча представителей ЛУН и Минцифры при подписании меморандума. Фото: ЛУН Город

В Украине разработают карту провайдеров, благодаря которым пользователи будут обеспечены интернетом до 72 часов во время отключения света. Уже скоро такой проект будет доступен жителям Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

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Кто создаст такую карту

Отмечается, что такая карта будет создана благодаря меморандуму о сотрудничестве Минцифры и общественной организации ЛУН Город.

Представители ЛУН и Минцифры подписали меморандум о создании карты провайдеров. Фото: ЛУН

Как это будет работать

Граждане Украины будут иметь возможность проверить, предоставляет ли их провайдер именно такой интернет. Или можно выбрать ближайшего и подать заявку на его подключение. Благодаря этому украинцы смогут оставаться в сети даже во время продолжительных отключений электроэнергии.

"Также это поможет не перегружать мобильные сети. Чем больше людей будет подключено к Wi-Fi, тем дольше будет оставаться стабильная мобильная связь", — добавили в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что мобильные операторы связи в Украине не подготовлены к отключениям электроэнергии, которые могут продолжаться в течение длительного времени. Журналисты узнали у самих операторов, готовы ли они к возможным блэкаутам и смогут ли украинцы звонить по телефону во время отключений света.