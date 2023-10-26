Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве появится карта провайдеров, которые будут работать во время блэкаутов arrow

В Киеве появится карта провайдеров, которые будут работать во время блэкаутов

26 октября 2023 16:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Как будет работать карта провайдеров в Киеве
Встреча представителей ЛУН и Минцифры при подписании меморандума. Фото: ЛУН Город
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине разработают карту провайдеров, благодаря которым пользователи будут обеспечены интернетом до 72 часов во время отключения света. Уже скоро такой проект будет доступен жителям Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

Читайте также:

Кто создаст такую карту

Отмечается, что такая карта будет создана благодаря меморандуму о сотрудничестве Минцифры и общественной организации ЛУН Город.

интернет в Киеве во время блекаутов
Представители ЛУН и Минцифры подписали меморандум о создании карты провайдеров. Фото: ЛУН

Как это будет работать

Граждане Украины будут иметь возможность проверить, предоставляет ли их провайдер именно такой интернет. Или можно выбрать ближайшего и подать заявку на его подключение. Благодаря этому украинцы смогут оставаться в сети даже во время продолжительных отключений электроэнергии.

"Также это поможет не перегружать мобильные сети. Чем больше людей будет подключено к Wi-Fi, тем дольше будет оставаться стабильная мобильная связь", — добавили в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что мобильные операторы связи в Украине не подготовлены к отключениям электроэнергии, которые могут продолжаться в течение длительного времени. Журналисты узнали у самих операторов, готовы ли они к возможным блэкаутам и смогут ли украинцы звонить по телефону во время отключений света.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме