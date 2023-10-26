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В Києві з'явиться мапа провайдерів, які працюватимуть під час блекаутів

26 жовтня 2023 16:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Як буде працювати мапа провайдерів у Києві
Зустріч представників ЛУН та Мінцифри під час підписання меморандуму. Фото: ЛУН Місто
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні розроблять мапу провайдерів, завдяки яким користувачі будуть забезпечені інтернетом до 72 годин під час відключень світла. Вже скоро такий проєкт буде доступний для жителів Києва.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.

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Хто створить таку мапу

Зазначається, що таку мапу буде створено завдяки меморандуму про співпрацю Мінцифри та громадської організації ЛУН Місто.

інтернет у Києві під час блекаутів
Представники ЛУН та Мінцифри підписали меморандум про створення мапи провайдерів. Фото: ЛУН Місто

Як це працюватиме

Громадяни України будуть мати змогу перевірити, чи надає їхній провайдер саме такий інтернет. Або ж можна обрати найближчого та подати заявку на його підключення. Завдяки цьому українці зможуть залишатися в мережі навіть під час довготривалих відключень електроенергії.

"Також це допоможе не перевантажувати мобільні мережі. Чим більше людей буде підʼєднано до Wi-Fi, тим довше залишатиметься стабільним мобільний зв’язок", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що мобільні оператори зв'язку в Україні не підготовлені до відключень електроенергії, які можуть тривати протягом тривалого часу. Журналісти дізналися в самих операторів, чи готові вони до можливих блекаутів та чи зможуть українці телефонувати під час відключень світла.

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