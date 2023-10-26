Як буде працювати мапа провайдерів у Києві

Зустріч представників ЛУН та Мінцифри під час підписання меморандуму. Фото: ЛУН Місто

В Україні розроблять мапу провайдерів, завдяки яким користувачі будуть забезпечені інтернетом до 72 годин під час відключень світла. Вже скоро такий проєкт буде доступний для жителів Києва.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.

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Хто створить таку мапу

Зазначається, що таку мапу буде створено завдяки меморандуму про співпрацю Мінцифри та громадської організації ЛУН Місто.

Представники ЛУН та Мінцифри підписали меморандум про створення мапи провайдерів. Фото: ЛУН Місто

Як це працюватиме

Громадяни України будуть мати змогу перевірити, чи надає їхній провайдер саме такий інтернет. Або ж можна обрати найближчого та подати заявку на його підключення. Завдяки цьому українці зможуть залишатися в мережі навіть під час довготривалих відключень електроенергії.

"Також це допоможе не перевантажувати мобільні мережі. Чим більше людей буде підʼєднано до Wi-Fi, тим довше залишатиметься стабільним мобільний зв’язок", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що мобільні оператори зв'язку в Україні не підготовлені до відключень електроенергії, які можуть тривати протягом тривалого часу. Журналісти дізналися в самих операторів, чи готові вони до можливих блекаутів та чи зможуть українці телефонувати під час відключень світла.