Ко Дню вышиванки в Киеве украсили знаковые скульптуры — фото

В Киеве знаковые скульптуры нарядились в вышиванки — фоторепортаж
В столице Украины по случаю Дня вышиванки несколько знаковых скульптур получили праздничное национальное одеяние. В частности, традиционные украинские костюмы появились на скульптурной композиции малышей-основателей Киева - Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбиди. Также в вышиванку нарядили девочку с мемориала жертвам Голодомора.
Новини.LIVE покажет, как трогательно почтили День вышиванки в Киеве.
Основателей Киева одели в вышиванки
Сестру основателей Киева, Лыбидь, также украсили веночком и одели в вышиванку.
К вышиванковому флешмобу присоединилась и другая важная скульптура столицы — девочка с колосками, которая является частью мемориала жертвам Голодомора. Ее также торжественно "одели" в вышиванку, отдавая дань памяти погибших и чествуя украинскую идентичность.
Что такое День вышиванки
День вышиванки — международный праздник, который зародился в Украине и ежегодно отмечается в третий четверг мая. Его цель — сохранение и популяризация украинских национальных традиций, в частности ношение вышиванок как символа культурного наследия, единства и национального достоинства. Инициатива возникла от студентки факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леси Воронюк в 2006 году и с тех пор праздник приобрел популярность не только в Украине, но и среди украинцев во всем мире.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки и обнародовал фото в рубашке с женой.
А глава МИД Украины Андрей Сибига прибыл на переговоры в Турцию в вышиванке.
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