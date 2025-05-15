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В Києві знакові скульптури вбралися у вишиванки — фоторепортаж

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Дата публікації: 15 травня 2025 13:20
До Дня вишиванки у Києві прикрасили знакові скульптури — фото
Скульптури малюків засновників Києва Кия, Щека та Хорива. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У столиці України з нагоди Дня вишиванки кілька знакових скульптур отримали святкове національне вбрання. Зокрема, традиційні українські строї з'явилися на скульптурній композиції малюків-засновників Києва — Кия, Щека, Хорива та їхньої сестри Либіді. Також у вишиванку вбрали дівчинку з меморіалу жертвам Голодомору.

Новини.LIVE покаже, як зворушливо вшанували День вишиванки у Києві. 

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Засновників Києва одягли у вишиванки

День вишиванки
Вишиванка на скульптурі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
День вишиванки Київ
Шаровари та вишиванка на скульптурі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
День вишиванки 2025
Скульптури у вишиванках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Кий Щек і Хорив
Скульптури малюків-засновників Києва Кий, Щек і Хорив. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Сестру засновників Києва, Либідь, також прикрасили віночком і одягли у вишиванку.

Либідь у вишиванці
Либідь у вишиванці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Вишиванка Київ флешмоб
Либідь у вишинваці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

До вишиванкового флешмобу долучилася й інша важлива скульптура столиці — дівчинка з колосками, що є частиною меморіалу жертвам Голодомору. Її також урочисто "вдягли" у вишиванку, віддаючи шану пам’яті загиблих та вшановуючи українську ідентичність.

Пам'ятник жертвам Голодомору Київ
Скульптура дівчинки з колосками у вишиванці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
День вишиванки скульптури
Вишиванка на скульптурі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Що таке День вишиванки

День вишиванки — міжнародне свято, яке зародилося в Україні і щороку відзначається у третій четвер травня. Його мета — збереження та популяризація українських національних традицій, зокрема носіння вишиванок як символу культурної спадщини, єдності й національної гідності. Ініціатива виникла від студентки факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Лесі Воронюк у 2006 році  і з того часу свято набуло популярності не лише в Україні, а й серед українців у всьому світі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем вишиванки та оприлюднив фото в сорочці з дружиною. 

А глава МЗС України Андрій Сибіга прибув на переговори в Туреччину у вишиванці. 

Київ флешмоб День вишиванки фоторепортаж скульптура
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Автор:
Ігор Кузнєцов
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