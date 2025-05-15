До Дня вишиванки у Києві прикрасили знакові скульптури — фото

В Києві знакові скульптури вбралися у вишиванки — фоторепортаж
У столиці України з нагоди Дня вишиванки кілька знакових скульптур отримали святкове національне вбрання. Зокрема, традиційні українські строї з'явилися на скульптурній композиції малюків-засновників Києва — Кия, Щека, Хорива та їхньої сестри Либіді. Також у вишиванку вбрали дівчинку з меморіалу жертвам Голодомору.
Новини.LIVE покаже, як зворушливо вшанували День вишиванки у Києві.
Засновників Києва одягли у вишиванки
Сестру засновників Києва, Либідь, також прикрасили віночком і одягли у вишиванку.
До вишиванкового флешмобу долучилася й інша важлива скульптура столиці — дівчинка з колосками, що є частиною меморіалу жертвам Голодомору. Її також урочисто "вдягли" у вишиванку, віддаючи шану пам’яті загиблих та вшановуючи українську ідентичність.
Що таке День вишиванки
День вишиванки — міжнародне свято, яке зародилося в Україні і щороку відзначається у третій четвер травня. Його мета — збереження та популяризація українських національних традицій, зокрема носіння вишиванок як символу культурної спадщини, єдності й національної гідності. Ініціатива виникла від студентки факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Лесі Воронюк у 2006 році і з того часу свято набуло популярності не лише в Україні, а й серед українців у всьому світі.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем вишиванки та оприлюднив фото в сорочці з дружиною.
А глава МЗС України Андрій Сибіга прибув на переговори в Туреччину у вишиванці.
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