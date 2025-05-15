До Дня вишиванки у Києві прикрасили знакові скульптури — фото

Скульптури малюків засновників Києва Кия, Щека та Хорива. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У столиці України з нагоди Дня вишиванки кілька знакових скульптур отримали святкове національне вбрання. Зокрема, традиційні українські строї з'явилися на скульптурній композиції малюків-засновників Києва — Кия, Щека, Хорива та їхньої сестри Либіді. Також у вишиванку вбрали дівчинку з меморіалу жертвам Голодомору.

Новини.LIVE покаже, як зворушливо вшанували День вишиванки у Києві.

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Вишиванка на скульптурі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Шаровари та вишиванка на скульптурі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Скульптури у вишиванках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Скульптури малюків-засновників Києва Кий, Щек і Хорив. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Сестру засновників Києва, Либідь, також прикрасили віночком і одягли у вишиванку.

Либідь у вишиванці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Либідь у вишинваці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

До вишиванкового флешмобу долучилася й інша важлива скульптура столиці — дівчинка з колосками, що є частиною меморіалу жертвам Голодомору. Її також урочисто "вдягли" у вишиванку, віддаючи шану пам’яті загиблих та вшановуючи українську ідентичність.

Скульптура дівчинки з колосками у вишиванці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вишиванка на скульптурі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Що таке День вишиванки

День вишиванки — міжнародне свято, яке зародилося в Україні і щороку відзначається у третій четвер травня. Його мета — збереження та популяризація українських національних традицій, зокрема носіння вишиванок як символу культурної спадщини, єдності й національної гідності. Ініціатива виникла від студентки факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Лесі Воронюк у 2006 році і з того часу свято набуло популярності не лише в Україні, а й серед українців у всьому світі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем вишиванки та оприлюднив фото в сорочці з дружиною.

А глава МЗС України Андрій Сибіга прибув на переговори в Туреччину у вишиванці.