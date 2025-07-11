В результате атаки 10 июля пострадали уже 28 человек

В Киеве возросло количество пострадавших от вчерашнего обстрела
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Дата публикации 11 июля 2025 08:40
Спасатели ликвидируют последствия атаки России на Киев 10 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
В Киеве увеличилось количество травмированных от атаки российских войск на столицу Украины, которую они совершили в ночь на 10 июля. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
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В Киеве возросло количество травмированных от атаки РФ 10 июля
По состоянию на 08:00 11 июля количество пострадавших в результате массированной ракетной атаки на Киев 10 июля возросло до 28 человек. Среди раненых есть также двое несовершеннолетних.
Напомним, накануне, 10 июля, Россия запустила по Киеву 397 БпЛА и 18 ракет. Последствия атаки вызвали значительные разрушения и жертвы.
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