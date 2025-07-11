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Головна Київ В Києві зросла кількість постраждалих від вчорашнього обстрілу

В Києві зросла кількість постраждалих від вчорашнього обстрілу

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 08:40
Унаслідок атаки 10 липня постраждали вже 28 людей
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки Росії на Київ 10 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві збільшилась кількість травмованих від атаки російських військ на столицю України, яку вони здійснили в ніч проти 10 липня. Серед постраждалих є неповнолітні.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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У Києві зросла кількість травмованих від атаки РФ 10 липня

Станом на 08:00 11 липня кількість постраждалих унаслідок масованої ракетної атаки на Київ 10 липня зросла до 28 осіб. Серед поранених є також двоє неповнолітніх.

Нагадаємо, напередодні, 10 липня, Росія запустила по Києву 397 БпЛА та 18 ракет. Наслідки атаки спричинили значні руйнування та жертви

Київ обстріли війна поранення постраждалі
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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