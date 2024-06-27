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В Киевсовете обеспокоены качеством воды в Киеве — можно ли пить то, что течет из крана

27 июня 2024 13:33
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Можно ли в Киеве пить воду из крана – анализ качества воды
Можно ли пить воду из крана. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Киевсовете депутаты озабочены качеством воды в Киеве, которая течет из кранов. По проведенному анализу воды в нескольких районах было выявлено превышение нормы некоторых компонентов.

Об этом на круглом столе заявил депутат Киевсовета Андрей Витренко, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Качество воды в Киеве

"Мы заказали анализ качества питьевой воды от "Киевводоканал" и взяли в 5 разных районах Киева. Если по биологическим характеристикам вода подготовлена — там нет разнообразных микробов и патогенов, то по физико-химическим характеристикам превышает содержание железа, и вода очень жесткая", — сказал Витренко.

Круглый стол
Круглый стол на тему качества воды в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Он, как депутат Киевсовета, добавил, что в городе представители власти к воде относятся очень плохо. В бюджете городе большое количество денег заложено именно на ликвидацию последствий плохого водоснабжения.

"Мы только точечно чиним трубы. У нас в городе точечно за три года начали только аварийно ремонтировать три коллектора на левом берегу", — добавил Витренко.

Напомним, по данным ЧАО "АК "Киевводоканал", сфера водоснабжения и водоотвода Украины столкнулась с большими проблемами из-за отсутствия тарифного регулирования для водоканалов. Если цены не будут пересмотрены — грозят серьезные последствия.

Киев
КГГА
вода
жесткая вода

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