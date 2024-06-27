Чи можна у Києві пити воду з крана - аналіз якості води

Чи можна пити воду з крана. Фото: з відкритих джерел

В Київраді депутати стурбовані якістю води в Києві, яка тече з кранів. За проведеним аналізом води в кількох районах виявили перевищення норми деяких компонентів.

Про це під час круглого столу заявив депутат Київради Андрій Вітренко, передає кореспондент Новини.LIVE.

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"Ми замовили аналіз якості питної води від "Київводоканал" і взяли в 5 різних районах Києва. Якщо за біологічними характеристиками вода підготовлена — там немає різноманітних мікробів і патогенів, то за фізико-хімічними характеристиками перевищує вміст заліза, і вода є дуже жорсткою", — сказав Вітренко.

Круглий стіл на тему якості води у Києві. Фото: Новини.LIVE

Він, як депутат Київради, додав, що в місті представники влади до води ставляться дуже погано. В бюджеті міста велика кількість грошей закладена саме на ліквідацію наслідків поганого водопостачання.

"Ми лише точково лагодимо труби. У нас в місті точково за три роки розпочали лише аварійно ремонтувати три колектори на лівому березі", — додав Вітренко.

Нагадаємо, за даними ПрАТ "АК "Київводоканал", сфера водопостачання та водовідведення України зіткнулася з великими проблемами через відсутність тарифного регулювання для водоканалів. Якщо ціни не переглянуть — загрожують серйозні наслідки.