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В Київраді стурбовані якістю води в Києві — чи можна пити те, що тече з крана

27 червня 2024 13:33
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Чи можна у Києві пити воду з крана - аналіз якості води
Чи можна пити воду з крана. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Київраді депутати стурбовані якістю води в Києві, яка тече з кранів. За проведеним аналізом води в кількох районах виявили перевищення норми деяких компонентів. 

Про це під час круглого столу заявив депутат Київради Андрій Вітренко, передає кореспондент Новини.LIVE.  

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"Ми замовили аналіз якості питної води від "Київводоканал" і взяли в 5 різних районах Києва. Якщо за біологічними характеристиками вода підготовлена  там немає різноманітних мікробів і патогенів, то за фізико-хімічними характеристиками перевищує вміст заліза, і вода є дуже жорсткою", — сказав Вітренко. 

Круглый стол
Круглий стіл на тему якості води у Києві. Фото: Новини.LIVE

Він, як депутат Київради, додав, що в місті представники влади до води ставляться дуже погано. В бюджеті міста велика кількість грошей закладена саме на ліквідацію наслідків поганого водопостачання. 

"Ми лише точково лагодимо труби. У нас в місті точково за три роки розпочали лише аварійно ремонтувати три колектори на лівому березі", — додав Вітренко.

Нагадаємо, за даними ПрАТ "АК "Київводоканал", сфера водопостачання та водовідведення України зіткнулася з великими проблемами через відсутність тарифного регулювання для водоканалів. Якщо ціни не переглянуть — загрожують серйозні наслідки.

Київ
КМДА
вода
жорстка вода

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