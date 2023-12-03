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В Киевской области четыре человека пострадали в результате ДТП

3 декабря 2023 12:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киевской области четыре человека пострадали в результате ДТП
Пострадавший в результате ДТП автомобиль. Фото: ГСЧС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате происшествия пострадали четыре человека.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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ДТП с участием трех автомобилей

"2 декабря в 14:27 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о том, что на автодороге близ пгт Ворзель произошло дорожно-транспортное происшествие, нужна помощь спасателей", — говорится в сообщении.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, они установили, что ДТП произошло с участием трех автомобилей, именно: Renault, грузовика КамАЗ и маршрутного такси, в салоне которого находилось 10 пассажиров.

В результате столкновения пострадали 4 человека. Пострадавшие доставлены в Ирпенскую центральную городскую больницу.

К тому же, спасатели произвели отключение аккумулятора из Renault и изъяли газовое оборудование.

Ранее мы сообщали, что в Индустриальном районе Харькова произошло смертельное ДТП 30 ноября на проспекте Героев Харькова. Как стало известно, водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito наехал на женщину-пешехода, в результате чего она погибла.

Напомним, 27 ноября около 16:00 на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб 21-летний мужчина.

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