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В Київській області чотири людини постраждали внаслідок ДТП

3 грудня 2023 12:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Київській області чотири людини постраждали внаслідок ДТП
Постраждалий внаслідок ДТП автомобіль. Фото: ДСНС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Внаслідок події постраждало чотири особи.

Про це повідомили в ДСНС України.

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ДТП за участі трьох автомобілів

"2 грудня о 14:27 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про те, що на автошляху поблизу смт Ворзель сталась дорожньо-транспортна пригода, потрібна допомога рятувальників", — говориться у повідомленні.

Коли рятувальники прибули на місце подій, вони встановили, що ДТП сталась за участі трьох автомобілів, саме: "Renault", вантажівки "Камаз" та маршрутного таксі, в салоні якого перебувало 10 пасажирів. 

Внаслідок зіткнення постраждало 4 людини. Потерпілих доставлено в Ірпінську центральну міську лікарню.

До того ж, рятувальники здійснили від'єднання аккумулятора з "Renault" та вилучили газове обладнання.

Раніше ми повідомляли, що в Індустріальному районі Харкова сталася смертельна ДТП 30 листопада на проспекті Героїв Харкова. Як стало відомо, водій автомобіля Mercedes-Benz Vito наїхав на жінку-пішохода, внаслідок чого вона загинула.

Нагадаємо, 27 листопада близько 16:00 на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинув 21-річний чоловік.

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