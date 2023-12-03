В Київській області чотири людини постраждали внаслідок ДТП

Постраждалий внаслідок ДТП автомобіль. Фото: ДСНС

В Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Внаслідок події постраждало чотири особи.

Про це повідомили в ДСНС України.

Читайте також:

ДТП за участі трьох автомобілів

"2 грудня о 14:27 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про те, що на автошляху поблизу смт Ворзель сталась дорожньо-транспортна пригода, потрібна допомога рятувальників", — говориться у повідомленні.

Коли рятувальники прибули на місце подій, вони встановили, що ДТП сталась за участі трьох автомобілів, саме: "Renault", вантажівки "Камаз" та маршрутного таксі, в салоні якого перебувало 10 пасажирів.

Внаслідок зіткнення постраждало 4 людини. Потерпілих доставлено в Ірпінську центральну міську лікарню.

До того ж, рятувальники здійснили від'єднання аккумулятора з "Renault" та вилучили газове обладнання.

Раніше ми повідомляли, що в Індустріальному районі Харкова сталася смертельна ДТП 30 листопада на проспекті Героїв Харкова. Як стало відомо, водій автомобіля Mercedes-Benz Vito наїхав на жінку-пішохода, внаслідок чого вона загинула.

Нагадаємо, 27 листопада близько 16:00 на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинув 21-річний чоловік.