Воздушная тревога в Киевской области – что известно

В небо подняли украинскую авиацию

В Киевской области раздается воздушная тревога. Ее объявили из-за неизвестных целей в небе.

Об этом сообщают в соцсетях.

Известно, что в Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за пребывания в воздушном пространстве в районе Макарова неизвестной воздушной цели.

Также очевидцы сообщают о работе сил противовоздушной обороны.

"Оперативные чаты сообщают, что летающих объектов в Киевской области может быть несколько. Будут активно сбиваться. Можете слышать взрывы. Работает наша авиация", — добавляют в сообщении.

Напомним, в Молдове прекратили пассажирские авиаперевозки из-за закрытия воздушного пространства. Сообщается о том, что на территорию страны залетел беспилотник.

Также мы писали, что на днях в Китае заметили неопознанный летающий объект.

Кроме того, в небе над США летал воздушный шар из Китая. Ее сбили по приказу Байдена.