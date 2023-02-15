Воздушная тревога в Киевской области – что известно

В Киевской области раздается воздушная тревога: сообщают о работе ПВО
В Киевской области раздается воздушная тревога. Ее объявили из-за неизвестных целей в небе.
Об этом сообщают в соцсетях.
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Известно, что в Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за пребывания в воздушном пространстве в районе Макарова неизвестной воздушной цели.
Также очевидцы сообщают о работе сил противовоздушной обороны.
"Оперативные чаты сообщают, что летающих объектов в Киевской области может быть несколько. Будут активно сбиваться. Можете слышать взрывы. Работает наша авиация", — добавляют в сообщении.
Напомним, в Молдове прекратили пассажирские авиаперевозки из-за закрытия воздушного пространства. Сообщается о том, что на территорию страны залетел беспилотник.
Также мы писали, что на днях в Китае заметили неопознанный летающий объект.
Кроме того, в небе над США летал воздушный шар из Китая. Ее сбили по приказу Байдена.