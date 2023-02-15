Повітряна тривога в Київській області - що відомо

В небо підняли українську авіацію

В Київській області лунає повітряна тривога. Її оголосили через невідомі цілі в небі.

Про це повідомляють у соцмережах.

Відомо, що у Київській області оголосили повітряну тривогу через перебування у повітряному просторі в районі Макарова невідомої повітряної цілі.

Також очевидці повідомляють про роботу сил протиповітряної оборони.

"Оперативні чати повідомляють, що літаючих об‘єктів на Київщині може бути декілька. Будуть активно збиватись. Можете чути вибухи. Працює наша авіація", — додають у повідомленні.

Нагадаємо, у Молдові припинили пасажирське авіаперевезення через закриття повітряного простору. Повідомляють про те, що на територію країни залетів безпілотник.

Також ми писали, що днями у Китаї помітили неопізнаний летючий об'єкт.

Крім того, у небі над США літала повітряна куля з Китаю. Її збили за наказом Байден.