В Киевской области прогремели взрывы

В Киевской области раздались взрывы
16 октября 2024 20:13
Взрыв. Фото иллюстративный: скриншот
В Киевской области в среду, 16 октября, прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщила Киевская ОВА.
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В 19:41 в Киевской области объявили воздушную тревогу.
В 20:03 в Киевской ОВА сообщили о нахождении в воздушном пространстве враждебных БПЛА. В настоящее время Силы ПВО работают по целям.
В настоящее время карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, вчера Россия ударила по Харькову управляемыми авиационными бомбами.
Также мы писали, что в Харьковской области усилили эвакуацию жителей из-за продвижения российских войск в направлении Купянска.
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