В Киевской области прогремели взрывы

Взрыв. Фото иллюстративный: скриншот

В Киевской области в среду, 16 октября, прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщила Киевская ОВА.

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В 19:41 в Киевской области объявили воздушную тревогу.

В 20:03 в Киевской ОВА сообщили о нахождении в воздушном пространстве враждебных БПЛА. В настоящее время Силы ПВО работают по целям.

Скриншот сообщения Киевской ОВА

В настоящее время карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, вчера Россия ударила по Харькову управляемыми авиационными бомбами.

Также мы писали, что в Харьковской области усилили эвакуацию жителей из-за продвижения российских войск в направлении Купянска.