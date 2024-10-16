На Київщині прогриміли вибухи

Вибух. Фото ілюстративне: скриншот

У Київській області у середу, 16 жовтня, прогриміли вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомила Київська ОВА.

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О 19:41 в Київській області оголосили повітряну тривогу.

О 20:03 в Київській ОВА повідомили про перебування в повітряному просторі ворожих БпЛА. Наразі Сили ППО працюють по цілях.

Скриншот допису Київської ОВА

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вчора Росія вдарила по Харкову керованими авіаційними бомбами.

Також ми писали, що у Харківській області посилили евакуацію мешканців через просування російських військ у напрямку Куп'янська.