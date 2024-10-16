На Київщині прогриміли вибухи

В Київській області пролунали вибухи
16 жовтня 2024 20:13
Вибух. Фото ілюстративне: скриншот
У Київській області у середу, 16 жовтня, прогриміли вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомила Київська ОВА.
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О 19:41 в Київській області оголосили повітряну тривогу.
О 20:03 в Київській ОВА повідомили про перебування в повітряному просторі ворожих БпЛА. Наразі Сили ППО працюють по цілях.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, вчора Росія вдарила по Харкову керованими авіаційними бомбами.
Також ми писали, що у Харківській області посилили евакуацію мешканців через просування російських військ у напрямку Куп'янська.
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