Все для безопасности людей КОВА показала кадры строительства укреплений в Киевской области

В Киевской ОВА показали кадры строительства оборонных фортификаций в области
В Киевской области наращиваются темпы устройства военных фортификационных сооружений и линий невзрывных заграждений. Все работы производятся под руководством военного командования ВСУ и общественности.
Кадры строительных работ показал глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.
В Киевской области строят линию укреплений
По его словам, работающие на объектах подрядчики прошли полную проверку правоохранительных ведомств.
"Все под придирчивым многоуровневым контролем. Государство выделяет необходимые средства на обустройство фортификаций, а наша задача – чтобы все шло исключительно по назначению", – сказал Кравченко.
Он также добавил, что к строительству были привлечены специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и высшие антикоррупционные украинские общественные организации.
"Все выводы рассмотрим в рамках работы группы "Прозорість та підзвітність". Эффективное наращивание обороноспособности области и прозрачность и подотчетность всех этапов — задача над которой работаем, что обезопасносить людей", — подчеркнул Кравченко.
Напомним, ранее Министерство обороны Украины показало кадры строительства оборонительных линий в Сумской области, где задействовано 26 компаний-подрядчиков.
В то же время, по мнению общественного деятеля Олеся Дония, за два года полномасштабной войны в Украине не построили должного количества фортификационных сооружений вдоль линии фронта.
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