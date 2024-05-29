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В Киевской ОВА показали кадры строительства оборонных фортификаций в области

29 мая 2024 16:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Все для безопасности людей КОВА показала кадры строительства укреплений в Киевской области
Строительство линий обороны Киевской области. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Киевской области наращиваются темпы устройства военных фортификационных сооружений и линий невзрывных заграждений. Все работы производятся под руководством военного командования ВСУ и общественности.

Кадры строительных работ показал глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

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По его словам, работающие на объектах подрядчики прошли полную проверку правоохранительных ведомств.

"Все под придирчивым многоуровневым контролем. Государство выделяет необходимые средства на обустройство фортификаций, а наша задача – чтобы все шло исключительно по назначению", – сказал Кравченко.

Он также добавил, что к строительству были привлечены специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и высшие антикоррупционные украинские общественные организации.

"Все выводы рассмотрим в рамках работы группы "Прозорість та підзвітність". Эффективное наращивание обороноспособности области и прозрачность и подотчетность всех этапов — задача над которой работаем, что обезопасносить людей", — подчеркнул Кравченко.

Напомним, ранее Министерство обороны Украины показало кадры строительства оборонительных линий в Сумской области, где задействовано 26 компаний-подрядчиков.

В то же время, по мнению общественного деятеля Олеся Дония, за два года полномасштабной войны в Украине не построили должного количества фортификационных сооружений вдоль линии фронта.

ВСУ
Украина
Киевская область
оборонная сфера
строительство
война в Украине

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