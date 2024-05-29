Все для безпеки людей — КОВА показала кадри будівництва укріплень у Київській області

Будівництво ліній оборони у Київській області. Фото: скриншот

У Київській області нарощуються темпи облаштування військових фортифікаційних споруд та ліній невибухових загороджень. Всі роботи проводяться під керівництвом військового командування ЗСУ та громадськості.

Кадри будівельних робі показав глава Київської ОВА Руслан Кравченко.

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За його словами, підрядники, які працюють на обʼєктах, пройшли повну перевірку правоохоронних відомств.

"Все під прискіпливим багаторівневим контролем. Держава виділяє необхідні кошти на облаштування фортифікацій, а наше завдання — щоб все йшло винятково за призначенням", — сказав Кравченко.

Він також додав, що до будівництва було залучено фахівців Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та вищі антикорупційні українські громадські організації.

"Всі висновки розглянемо в рамках роботи групи "Прозорість та підзвітність". Ефективне нарощення обороноздатності області та прозорість і підзвітність всіх етапів — завдання, над яким працюємо, задля безпеки людей", — наголосив Кравченко.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України показало кадри будівництва оборонних ліній у Сумській області, де задіяно 26 компаній-підрядників.

Водночас, на думку громадського діяча Олеся Донія, за два роки повномасштабної війни в Україні не побудували належної кількості фортифікаційних споруд уздовж лінії фронту.