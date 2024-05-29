Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow В Київській ОВА показали кадри будівництва оборонних фортифікацій в області arrow

В Київській ОВА показали кадри будівництва оборонних фортифікацій в області

29 травня 2024 16:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Все для безпеки людей — КОВА показала кадри будівництва укріплень у Київській області
Будівництво ліній оборони у Київській області. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Київській області нарощуються темпи облаштування військових фортифікаційних споруд та ліній невибухових загороджень. Всі роботи проводяться під керівництвом військового командування ЗСУ та громадськості. 

Кадри будівельних робі показав глава Київської ОВА Руслан Кравченко.

Читайте також:

На Київщині будують лінію укріплень

За його словами, підрядники, які працюють на обʼєктах, пройшли повну перевірку правоохоронних відомств. 

"Все під прискіпливим багаторівневим контролем. Держава виділяє необхідні кошти на облаштування фортифікацій, а наше завдання — щоб все йшло винятково за призначенням", — сказав Кравченко.

Він також додав, що до будівництва було залучено фахівців Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та вищі антикорупційні українські громадські організації. 

"Всі висновки розглянемо в рамках роботи групи "Прозорість та підзвітність". Ефективне нарощення обороноздатності області та прозорість і підзвітність всіх етапів — завдання, над яким працюємо, задля безпеки людей", — наголосив Кравченко.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України показало кадри будівництва оборонних ліній у Сумській області, де задіяно 26 компаній-підрядників.

Водночас, на думку громадського діяча Олеся Донія, за два роки повномасштабної війни в Україні не побудували належної кількості фортифікаційних споруд уздовж лінії фронту. 

ЗСУ
Україна
Київська область
оборонна сфера
будівництво
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

28 травня 2024

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі