В Киевской ОВА рассказали, есть ли в области вспышки вирусного гепатита А

Больные в больнице. Иллюстративное фото: promin.cv.ua

В Киеве и области нет вспышки вирусного гепатита А. За этот год на Киевщине зафиксировано только десять единичных случаев заболевания вирусом.

Об этом сообщила заведующая отделом эпиднадзора и профилактики инфекционных болезней Киевского областного центра контроля и профилактики болезней Валентина Липчанчук.

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Ситуация по заболеваемости гепатитом А в Киевской области

Отмечается, что работники центра профилактики инфекционных болезней провели обследование заболевших, а также питьевой воды Киевщины. По результатам исследования, в образцах питьевой воды возбудитель вирусного гепатита не обнаружен, а обследованные контактные лица получили отрицательные результаты.

Вспышки гепатита А в области нет. В течение года были зафиксированы только единичные случаи. Всего больных гепатитом А за год в Киевской области насчитывается десять человек.

"Все случаи единичны, не связаны между собой. Больные не имеют общих мест пребывания или приобретения пищевых продуктов, в контакте с лицами с признаками инфекционных болезней не находились", — отметила Валентина Липчанчук.

Заведующая отделом эпиднадзора и профилактики инфекционных болезней Валентина Липчанчук и директор Департамента здравоохранения КОВА Любовь Крикливец. Фото: КОВА

Напомним, ситуация со вспышкой гепатита А в Винницкой области остается стабильной. Однако эпидемиологи предупреждают, что существуют риски второй волны заболеваемости.

Медик рассказал, что гепатит А является острым инфекционным заболеванием, которое чаще всего передается через грязные руки, в частности при взаимодействии с инфицированной пищей или водой. Этот вирус обладает высокой способностью к распространению, особенно когда в обществе наблюдается низкий уровень иммунитета к нему.