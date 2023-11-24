В Київській ОВА розповіли, чи є в області спалах вірусного гепатиту А

Хворі у лікарні. Ілюстративне фото: promin.cv.ua

У Києві та області немає спалаху вірусного гепатиту А. За цей рік на Київщині зафіксовано лише десять поодиноких випадків захворювання на вірус.

Про це повідомила завідувачка відділу епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентина Ліпчанчук.

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Ситуація щодо захворюваності на гепатит А на Київщині

Зазначається, що працівники центру профілактики інфекційних хвороб провели обстеження осіб, що захворіли, а також питної води Київщини. За результатами дослідження у зразках питної води збудника вірусного гепатиту не виявлено, а обстежені контактні особи отримали негативні результати.

Наразі спалаху гепатиту А в області немає. Впродовж року були зафіксовані лише поодинокі випадки. Загалом хворих на гепатит А за рік на Київщині налічується десять осіб.

"Усі випадки є поодинокими, не пов’язаними між собою. Хворі не мають спільних місць перебування чи придбання харчових продуктів, у контакті з особами із ознаками інфекційних хвороб не перебували", — зазначила Валентина Ліпчанчук.

Завідувачка відділу епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб Валентина Ліпчанчук та директора Департаменту охорони здоров’я КОВА Любов Крикливець. Фото: КОВА

Нагадаємо, ситуація зі спалахом гепатиту А на Вінниччині залишається стабільною. Однак епідеміологи попереджають, що існують ризики другої хвилі захворюваності.

Медик розповів, що гепатит А є гострим інфекційним захворюванням, яке найчастіше передається через брудні руки, зокрема при взаємодії з інфікованою їжею або водою. Цей вірус має високу здатність до поширення, особливо коли в суспільстві спостерігається низький рівень імунітету до нього.