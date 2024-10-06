Атака дронов на Киев 6 октября

В КГГА сообщили о последствиях атаки дронов на столицу этой ночью
Этой ночью, 6 октября, российские захватчики атаковали Киев ударными дронами-камикадзе. К счастью, обошлось без разрушений и жертв.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в воскресенье, 6 октября.
Атака дронов на Киев
"Ночью враг в очередной раз применил против Киева свои беспилотники! На столицу Украины российские дроны заходили волнами и по разным направлениям", — говорится в сообщении.
В КГГА добавили, что воздушная тревога в городе объявлялась трижды и продолжалась более 5 часов. Силами и средствами ПВО все российские БпЛА, обнаруженные в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены.
"Точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы", — уточнили в сообщении.
По предварительным данным, в городе обошлось без разрушений и пострадавших.
Напомним, в Херсоне 5 октября трижды в день раздавались взрывы. Воздушная тревога в городе и области не объявлена.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские захватчики нанесли очередные удары по Харькову и области. В результате обстрелов есть разрушение, известно о погибших и пострадавших.
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