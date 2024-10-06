Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В КГГА сообщили о последствиях атаки дронов на столицу этой ночью arrow

В КГГА сообщили о последствиях атаки дронов на столицу этой ночью

6 октября 2024 07:55
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Атака дронов на Киев 6 октября
Дрон россиян в небе. Фото: mil.in.ua
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Этой ночью, 6 октября, российские захватчики атаковали Киев ударными дронами-камикадзе. К счастью, обошлось без разрушений и жертв.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в воскресенье, 6 октября.

Читайте также:

Атака дронов на Киев

"Ночью враг в очередной раз применил против Киева свои беспилотники! На столицу Украины российские дроны заходили волнами и по разным направлениям", — говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что воздушная тревога в городе объявлялась трижды и продолжалась более 5 часов. Силами и средствами ПВО все российские БпЛА, обнаруженные в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены.

"Точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы", — уточнили в сообщении.

По предварительным данным, в городе обошлось без разрушений и пострадавших.

атака дронов на Киев
Атака дронов на Киев. Фото: скриншот

Напомним, в Херсоне 5 октября трижды в день раздавались взрывы. Воздушная тревога в городе и области не объявлена.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские захватчики нанесли очередные удары по Харькову и области. В результате обстрелов есть разрушение, известно о погибших и пострадавших.

Киев Украина обстрелы оккупанты дроны

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:50 Умеров поздравил бойцов терробороны с профессиональным праздником

08:28 Стало известно имя учителя-победителя премии Global Teacher Prize Ukraine 2024

08:15 Украинец Игорь Потеря проиграл второй подряд бой в UFC

08:02 В Сумской области мужчина не явился в ТЦК по повестке — что решил суд

07:55 В КГГА сообщили о последствиях атаки дронов на столицу этой ночью

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

07:45 Майк Тайсон в 58 лет показал свою форму перед боем — видео

07:30 Повестка по почте — юрист рассказал, можно ли отменить штраф, если ее не получил

07:21 В Луцке боец ТРО пообещал знакомому справку о непригодности — что решил суд

07:03 Кофе, шоколад, карри или пончики — что значит, когда хочется этих продуктов

07:01 Мужчина потерял около 127 тыс. грн с карты ПриватБанка — детали дела

08:50 Умеров поздравил бойцов терробороны с профессиональным праздником

08:28 Стало известно имя учителя-победителя премии Global Teacher Prize Ukraine 2024

08:15 Украинец Игорь Потеря проиграл второй подряд бой в UFC

08:02 В Сумской области мужчина не явился в ТЦК по повестке — что решил суд

07:55 В КГГА сообщили о последствиях атаки дронов на столицу этой ночью

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

07:45 Майк Тайсон в 58 лет показал свою форму перед боем — видео

07:30 Повестка по почте — юрист рассказал, можно ли отменить штраф, если ее не получил

07:21 В Луцке боец ТРО пообещал знакомому справку о непригодности — что решил суд

07:03 Кофе, шоколад, карри или пончики — что значит, когда хочется этих продуктов

07:01 Мужчина потерял около 127 тыс. грн с карты ПриватБанка — детали дела

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

Text

15:11 Гончаренко прокомментировал коррупционный скандал с главой Хмельницкой МСЭК

Text

13:26 Огорчены и шокированы — как реагируют украинские звезды на скандал с P. Diddy

Text

12:42 Камалия рассказала, кто и почему отговорил ее подписать контракт с ВСУ

Text

00:05 Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

4 октября 2024
Text

21:30 Полковник ГПСУ поделился подробностями пребывания в российском плену — эксклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Уменьшение зарплат задним числом противоречит Конституции, — нардеп

Text

17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, что еще один день боевых действий равен месяцу разминирования

Text

16:48 В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

16:15 В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК