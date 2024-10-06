Атака дронів на Київ 6 жовтня

Дрон росіян у небі. Фото: mil.in.ua

Цієї ночі, 6 жовтня, російські загарбники атакували Київ ударними дронами-камікадзе. На щастя, обійшлося без руйнувань та жертв.

Про це повідмив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у неділю, 6 жовтня.

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"Вночі ворог вчергове застосував проти Києва свої безпілотники! На столицю України російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків", — говориться у повідомленні.

В КМДА додали, що повітряна тривога у місті оголошувалася тричі і сумарно тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені.

"Точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні сили", — уточнили в повідомленні.

За попередніми даними, в місті обійшлося без руйнувань та потерпілих.

Атака дронів на Київ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Херсоні 5 жовтня тричі за день лунали вибухи. Повітряна тривога в місті та області не оголошена.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські загарбники завдали чергових ударів по Харкову та області. Внаслідок обстрілів є руйнування, відомо про загиблих та постраждалих.