Атака дронів на Київ 6 жовтня

В КМДА повідомили про наслідки атаки дронів на столицю цієї ночі
Цієї ночі, 6 жовтня, російські загарбники атакували Київ ударними дронами-камікадзе. На щастя, обійшлося без руйнувань та жертв.
Про це повідмив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у неділю, 6 жовтня.
Атака дронів на Київ
"Вночі ворог вчергове застосував проти Києва свої безпілотники! На столицю України російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків", — говориться у повідомленні.
В КМДА додали, що повітряна тривога у місті оголошувалася тричі і сумарно тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені.
"Точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні сили", — уточнили в повідомленні.
За попередніми даними, в місті обійшлося без руйнувань та потерпілих.
Нагадаємо, у Херсоні 5 жовтня тричі за день лунали вибухи. Повітряна тривога в місті та області не оголошена.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські загарбники завдали чергових ударів по Харкову та області. Внаслідок обстрілів є руйнування, відомо про загиблих та постраждалих.
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