Церковь. Фото: Facebook Николая Поворозника

В ночь на Пасху в Киеве не планируется изменение времени комендантского часа. Он продлится с 00:00 до 05:00.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

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Изменят ли время комендантского часа на Пасху в Киеве

По его словам, богослужения в храмах столицы будут проводиться в формате онлайн-трансляций.

"Это четвертая Пасха, которую отмечаем в условиях военного положения. Поэтому призываем горожан отдать предпочтение онлайн-трансляциям богослужений и помнить о комендантском часе, который действует с 00:00 до 05:00. Изменять время комендантского часа в столице не планируется", — написал Поворозник.

По его словам, накануне праздника город обратится к руководителям религиозных общин с просьбой ограничить проведение массовых богослужений и максимально обеспечить онлайн-трансляции из культовых сооружений на украинских медиа и через интернет.

Поворозник добавил, что на период поминальных дней власти организуют специальные перевозки на городские кладбища. Детали и маршруты обнародуют позже на официальном портале Киева.

"В условиях войны главным приоритетом остается безопасность. Власти призывают граждан избегать больших скоплений людей, следовать рекомендациям военных и беречь друг друга", — также написал первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации.

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