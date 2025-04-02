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В КМДА розповіли, чи скоротять комендантську годину на Великдень

2 квітня 2025 23:11
Анастасія Писаненко - редактор
Чи змінять час комендантської години на Великдень у Києві
Церква. Фото: Facebook Миколи Поворозника
Анастасія Писаненко - редактор

У ніч проти Великодня у Києві не планується зміна часу комендантської години. Вона триватиме з 00:00 до 05:00.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

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Пост Миколи Поворозника. Фото: скріншот

Чи змінять час комендантської години на Великдень у Києві

За його словами, богослужіння в храмах столиці проводитимуться у форматі онлайн-трансляцій.

"Це четвертий Великдень, який відзначаємо в умовах воєнного стану. Тож закликаємо містян надати перевагу онлайн-трансляціям богослужінь і пам’ятати про комендантську годину, що діє з 00:00 до 05:00. Змінювати час комендантської години у столиці не планується", — написав Поворозник.

За його словами, напередодні свята місто звернеться до керівників релігійних громад із проханням обмежити проведення масових богослужінь і максимально забезпечити онлайн-трансляції з культових споруд на українських медіа та через інтернет.

Поворозник додав, що на період поминальних днів влада організує спеціальні перевезення до міських кладовищ. Деталі та маршрути оприлюднять згодом на офіційному порталі Києва.

"В умовах війни головним пріоритетом залишається безпека. Влада закликає громадян уникати великих скупчень людей, дотримуватися рекомендацій військових і берегти одне одного", — також написав перший заступник голови Київської міської держадміністрації.

Раніше ми писали, що категорично не можна робити у Вербну неділю.

Нагадаємо, також ми розповідали, чим не можна займатися у Великий піст.

Київ КМДА комендантська година Великдень свято
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