В КГВА назвали районы Киева, где зафиксировано падение обломков дронов

Последствия попадания дрона в здание в Соломенском районе Киева. Фото: КГВА

Продолжается дроновая атака на Киев. Ночью, 22 декабря, после работы систем противовоздушной обороны зафиксировано падение обломков вражеских дронов в трех районах столицы.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

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Дроновая атака на Киев в ночь на 22 декабря

"Продолжается воздушная атака на столицу. По вражеским целям ведется боевая работа", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что обломки сбитых дронов попали в многоэтажку в Соломенском районе с последующим возгоранием на верхних этажах.

Кроме этого, предварительно зафиксировано падение обломков в Голосеевском и Дарницком районах.

"Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется. Подразделения ГСЧС следуют на вызовы", — добавили в КГВА.

Сообщения о падении обломков дронов в Киеве 22 декабря

Напомним, в ночь на 22 декабря Россия совершила очередную атаку по столице Украины Киеву. Произошло попадание обломков вражеского беспилотника типа Shahed в многоэтажку в Соломенском районе Киева.

В целом падение обломков дронов зафиксировано в трех районах столицы.