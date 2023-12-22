В КГВА назвали районы Киева, где зафиксировано падение обломков дронов
Продолжается дроновая атака на Киев. Ночью, 22 декабря, после работы систем противовоздушной обороны зафиксировано падение обломков вражеских дронов в трех районах столицы.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.
Дроновая атака на Киев в ночь на 22 декабря
"Продолжается воздушная атака на столицу. По вражеским целям ведется боевая работа", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что обломки сбитых дронов попали в многоэтажку в Соломенском районе с последующим возгоранием на верхних этажах.
Кроме этого, предварительно зафиксировано падение обломков в Голосеевском и Дарницком районах.
"Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется. Подразделения ГСЧС следуют на вызовы", — добавили в КГВА.
Напомним, в ночь на 22 декабря Россия совершила очередную атаку по столице Украины Киеву. Произошло попадание обломков вражеского беспилотника типа Shahed в многоэтажку в Соломенском районе Киева.
В целом падение обломков дронов зафиксировано в трех районах столицы.
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