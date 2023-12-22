Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow В КМВА назвали райони Києва, де зафіксовано падіння уламків дронів arrow

В КМВА назвали райони Києва, де зафіксовано падіння уламків дронів

22 грудня 2023 00:27
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
В КМВА назвали райони Києва, де зафіксовано падіння уламків дронів
Наслідки влучання дрона у будинок в Солом'янському районі Києва. Фото: КМВА
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Триває дронова атака на Київ. Вночі, 22 грудня, після роботи систем протиповітряної оборони зафіксовані падіння уламків ворожих дронів у трьох районах столиці. 

Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації

Читайте також:

Дронова атака на Київ у ніч проти 22 грудня

"Триває повітряна атака на столицю. По ворожих цілях ведеться бойова робота", — йдеться у повідомленні. 

Також зазначається, що уламки збитих дронів влучили в багатоповерхівку в Соломʼянському районі з послідуючим загоранням на верхніх поверхах.

Окрім цього, попередньо зафіксовано падіння уламків в 
Голосіївському і Дарницькому районах.

"Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється. Підрозділи ДСНС слідують на виклики", — додали у КМВА. 

Повідомлення про падіння уламків дронів у Києві 22 грудня
Повідомлення про падіння уламків дронів у Києві 22 грудня

Нагадаємо, у ніч проти 22 грудня Росія здійснила чергову атаку по столиці України Києву. Сталося влучання уламків ворожого безпілотника типу Shahed у багатоповерхівку в Солом'янському районі Києва.

Загалом падіння уламків дронів зафіксовано у трьох районах столиці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров - 80x80

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі