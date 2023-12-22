В КМВА назвали райони Києва, де зафіксовано падіння уламків дронів

Наслідки влучання дрона у будинок в Солом'янському районі Києва. Фото: КМВА

Триває дронова атака на Київ. Вночі, 22 грудня, після роботи систем протиповітряної оборони зафіксовані падіння уламків ворожих дронів у трьох районах столиці.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

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"Триває повітряна атака на столицю. По ворожих цілях ведеться бойова робота", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що уламки збитих дронів влучили в багатоповерхівку в Соломʼянському районі з послідуючим загоранням на верхніх поверхах.

Окрім цього, попередньо зафіксовано падіння уламків в

Голосіївському і Дарницькому районах.

"Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється. Підрозділи ДСНС слідують на виклики", — додали у КМВА.

Повідомлення про падіння уламків дронів у Києві 22 грудня

Нагадаємо, у ніч проти 22 грудня Росія здійснила чергову атаку по столиці України Києву. Сталося влучання уламків ворожого безпілотника типу Shahed у багатоповерхівку в Солом'янському районі Києва.

Загалом падіння уламків дронів зафіксовано у трьох районах столиці.