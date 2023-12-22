В КМВА назвали райони Києва, де зафіксовано падіння уламків дронів
Триває дронова атака на Київ. Вночі, 22 грудня, після роботи систем протиповітряної оборони зафіксовані падіння уламків ворожих дронів у трьох районах столиці.
Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.
Дронова атака на Київ у ніч проти 22 грудня
"Триває повітряна атака на столицю. По ворожих цілях ведеться бойова робота", — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що уламки збитих дронів влучили в багатоповерхівку в Соломʼянському районі з послідуючим загоранням на верхніх поверхах.
Окрім цього, попередньо зафіксовано падіння уламків в
Голосіївському і Дарницькому районах.
"Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється. Підрозділи ДСНС слідують на виклики", — додали у КМВА.
Нагадаємо, у ніч проти 22 грудня Росія здійснила чергову атаку по столиці України Києву. Сталося влучання уламків ворожого безпілотника типу Shahed у багатоповерхівку в Солом'янському районі Києва.
Загалом падіння уламків дронів зафіксовано у трьох районах столиці.
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