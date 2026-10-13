В Киеве до сих пор не установлено более 100 мобильных укрытий

Мобильное укрытие из бетона. Фото: КМВА

В Киеве до сих пор не установили более 100 мобильных укрытий, которые должны были обеспечить дополнительную защиту во время российских атак. По словам пресс-секретаря Киевской городской военной администрации Екатерины Поп, проект фактически остановился из-за отсутствия финансирования со стороны городской власти, хотя районные администрации были готовы организовать установку защитных сооружений.

Об этом пресс-секретарь КГВА рассказала в эфире День.LIVE, сообщает портал Новини.LIVE.

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В Киеве до сих пор не установили мобильные укрытия

По словам Поп, в конце прошлого года РГА сформировали и передали перечни мест, где мобильные укрытия необходимо было установить в первую очередь. Речь шла о локациях, которые нуждаются в дополнительной защите населения.

Однако, по словам пресс-секретаря КГВА, городская власть не обеспечила финансирование соответствующего проекта. Из-за этого установка защитных сооружений так и не началась.

"Городская власть этот вопрос не активизировала, средства не были выделены, и начали перекладывать ответственность на районные государственные администрации", — заявила Поп.

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Пресс-секретарь подчеркнула, что РГА были готовы организовать закупку, размещение и установку мобильных укрытий. Однако для выполнения этих задач им необходимо было получить соответствующее финансирование.

По словам пресс-секретаря, именно отсутствие выделенных средств стало препятствием для реализации проекта.

Установка укрытий в Киеве

В Киевской городской военной администрации подчеркивают необходимость решения проблемы с мобильными защитными сооружениями.

Екатерина Поп обратила внимание на то, что прифронтовые города уже активно используют такие укрытия для защиты людей. В то же время в столице вопрос их установки остается нерешенным.

Пресс-секретарь КГВА объяснила, что управление городским бюджетом и инфраструктурой находится в сфере ответственности местного самоуправления, которое представляет КГГА.

Военная администрация сейчас продолжает настаивать на необходимости реализации этого проекта по установке 100 мобильных укрытий, поскольку речь идет о дополнительных возможностях защиты населения во время воздушных атак.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал темпы выполнения плана устойчивости Киева. По его словам, столица отстает даже от приграничных и прифронтовых регионов.

Также Новини.LIVE писал, что мэр Киева Виталий Кличко отверг обвинения в срыве отопительного сезона. Мэр подчеркнул, что подачу тепла в столице еще не начали, поэтому считает такие обвинения безосновательными.