Мобільне укриття з бетону. Фото: КМВА

У Києві досі не встановили понад 100 мобільних укриттів, які мали забезпечити додатковий захист під час російських атак. За словами речниці Київської міської військової адміністрації Катерини Поп, проєкт фактично зупинився через відсутність фінансування з боку міської влади, хоча районні адміністрації були готові організувати встановлення захисних споруд.

Про це речниця КМВА розповіла в ефірі День.LIVE, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

У Києві досі не встановили мобільні укриття

За словами Поп, наприкінці минулого року РДА сформували та передали переліки місць, де мобільні укриття необхідно було встановити першочергово. Йшлося про локації, які потребують додаткового захисту населення.

Натомість за словами речниці КМВА, міська влада не забезпечила фінансування відповідного проєкту. Через це встановлення захисних споруд так і не розпочалося.

"Міська влада це питання не активізувала, кошти не були виділені й почали перекидати відповідальність на районні міські державні адміністрації", — заявила Поп.

Читайте також:

Речниця наголосила, що РДА були готові організувати закупівлю, розміщення та встановлення мобільних укриттів. Проте для виконання цих завдань їм необхідно було отримати відповідне фінансування.

За словами речниці, саме відсутність виділених коштів стала перешкодою для реалізації проєкту.

Встановлення укриттів у Києві

У Київській міській військовій адміністрації наголошують на необхідності розв'язання проблеми з мобільними захисними спорудами.

Катерина Поп звернула увагу на те, що прифронтові міста вже активно використовують такі укриття для захисту людей. Водночас у столиці питання їхнього встановлення залишається невирішеним.

Речниця КМВА пояснила, що управління міським бюджетом та інфраструктурою перебуває у сфері відповідальності місцевого самоврядування, яке представляє КМДА.

Військова адміністрація наразі продовжує наполягати на необхідності реалізації цього проєкту зі 100 мобільних укриттів, оскільки йдеться про додаткові можливості захисту населення під час повітряних атак.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський розкритикував темпи виконання плану стійкості Києва. За його словами, столиця відстає навіть від прикордонних і прифронтових регіонів.

Також Новини.LIVE писав, що міський голова Києва Віталій Кличко відкинув звинувачення у зриві опалювального сезону. Мер наголосив, що подачу тепла в столиці ще не розпочали, тому вважає такі закиди безпідставними.