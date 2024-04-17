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В КГВА предупредили о стихийной непогоде — столицу зальют дожди и скует гололедица

17 апреля 2024 18:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В КГВА предупредили о стихийной непогоде — столицу зальют дожди и скует гололедица
Ливень в Киеве. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Киеве могут значительно ухудшиться погодные условия. Столице грозит стихийное бедствие, которое будет сопровождаться мощными дождями и гололедицей в результате значительного похолодания.

Об этом информирует Киевская городская военная администрация.

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По предварительной информации, завтра в столице ожидаются сильные дожди, ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.

В то же время, температурные показатели в столице будут составлять +5...+7°С, днем столбики термометров покажут +7...+9°С.

Однако в ночь на 20 апреля ситуация может резко ухудшиться из-за заморозков и возможной гололедицы. Температура воздуха будет составлять 0...+2°С.

В КМВА предупредили о стихийной непогоде — столицу зальют дожди и сковывает гололедица
Скриншот поста КГВА

Напомним, ранее в Житомирской области произошла гроза, в результате которой 16 населенных пунктах региона были обесточены.

Также недавно была информация, что Украину может снова накрыть пылевая буря из африканской пустыни Сахара.

Киев
непогода
Украина
дождь
гололедица

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