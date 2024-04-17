В КГВА предупредили о стихийной непогоде — столицу зальют дожди и скует гололедица

Ливень в Киеве. Фото иллюстративное: УНИАН

В Киеве могут значительно ухудшиться погодные условия. Столице грозит стихийное бедствие, которое будет сопровождаться мощными дождями и гололедицей в результате значительного похолодания.

Об этом информирует Киевская городская военная администрация.

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По предварительной информации, завтра в столице ожидаются сильные дожди, ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.

В то же время, температурные показатели в столице будут составлять +5...+7°С, днем столбики термометров покажут +7...+9°С.

Однако в ночь на 20 апреля ситуация может резко ухудшиться из-за заморозков и возможной гололедицы. Температура воздуха будет составлять 0...+2°С.

Скриншот поста КГВА

Напомним, ранее в Житомирской области произошла гроза, в результате которой 16 населенных пунктах региона были обесточены.

Также недавно была информация, что Украину может снова накрыть пылевая буря из африканской пустыни Сахара.