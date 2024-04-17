В КМВА попередили про стихійну негоду — столицю заллють дощі та скує ожеледиця
В Києві можуть значно погіршитись погодні умови. Столиці загрожує стихійна негода, яка супроводжуватиметься потужними дощами та ожеледицею внаслідок значного похолодання.
Про це інформує Київська міська військова адміністрація.
На Київ насувається стихійна негода
За попередньою інформацією, завтра в столиці очікуються значні дощі, вітер переважно північний, 7-12 м/с.
Водночас температурні показники у столиці складатимуть +5...+7°С, вдень стовпчики термометрів покажуть +7...+9°С.
Однак в ніч на 20 квітня ситуація може різко погіршитись через заморозки та можливу ожеледицю. Температура повітря складатиме 0...+2°С.
Нагадаємо, раніше у Житомирській області сталася гроза, внаслідок якої 16 населених пунктах регіону були знеструмлені.
Також не так давно була інформація, що Україну може знову накрити пилова буря з африканської пустелі Сахара.
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