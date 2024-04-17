В КМВА попередили про стихійну негоду — столицю заллють дощі та скує ожеледиця

Злива в Києві. Фото ілюстративне: УНІАН

В Києві можуть значно погіршитись погодні умови. Столиці загрожує стихійна негода, яка супроводжуватиметься потужними дощами та ожеледицею внаслідок значного похолодання.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

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За попередньою інформацією, завтра в столиці очікуються значні дощі, вітер переважно північний, 7-12 м/с.

Водночас температурні показники у столиці складатимуть +5...+7°С, вдень стовпчики термометрів покажуть +7...+9°С.

Однак в ніч на 20 квітня ситуація може різко погіршитись через заморозки та можливу ожеледицю. Температура повітря складатиме 0...+2°С.

Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, раніше у Житомирській області сталася гроза, внаслідок якої 16 населених пунктах регіону були знеструмлені.

Також не так давно була інформація, що Україну може знову накрити пилова буря з африканської пустелі Сахара.