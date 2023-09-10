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В КГВА рассказали о последствиях ночной атаки РФ на столицу

10 сентября 2023 08:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В КГВА рассказали о последствиях ночной атаки РФ на столицу
Сотрудники ГСЧС устраняют последствия вражеской атаки. Фото: ГСЧС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В ночь на 10 сентября российские захватчики атаковали Киев дронами-камикадзе типа "Shahed". Благодаря успешной работе украинских противовоздушных сил было сбито 20 вражеских объектов.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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"Этой ночью враг атаковал Киев беспилотными летательными аппаратами. Предварительно это были баражирующие боеприпасы типа "Shahed". Дроны заходили на столицу группами и по разным направлениям", — начальник КМВА Сергей Попко.

Он добавил, что силам ПВО удалось уничтожить более двух десятков вражеских БПЛА. Точное количество и тип обнародуют Воздушные Силы.

Некоторые районы столицы пострадали от обломков

"Обломки упали в нескольких районах столицы. В Шевченковском они повредили квартиру в многоэтажке. Но большинство обломков — упали на открытую, незастроенную территорию" , — подчеркнул Попко.

По информации КМВА, повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередачи, дорожное покрытие. На данный момент известно об одном пострадавшем, жизни которого ничего не угрожает.

"Данные оперативного сведения уточняются. Поблагодарите ребят из ПВО за отличную работу. А лучше слов — найдите их сборы и задонатьте. Поддерживайте воинов каждый день!", — резюмировал Сергей Попко.

Что говорят в ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что падение обломков зафиксировано в Шевченковском, Святошинском и Подольском районах города.

  • Шевченковский район: Спасатели ликвидировали пожар травяного настила и деревянных шпал на открытой местности. По другому вызову, в результате падения обломка в 25 этажный жилой дом на 24 этаже в одной из квартир повреждено окно и личные вещи, возгорания и пострадавших нет.
  • Подольский район: произошло падение обломков на открытую территорию, пожаров, пострадавших и повреждений зданий нет. По другому вызову, в результате падения обломков повреждены припаркованный автомобиль, дорожные знаки и троллейбусные линии электропередачи. Возгорания, пострадавших нет.
  • Святошинский район: Спасатели ликвидировали возгорание на открытой территории. В результате падения обломков произошло возгорание лавки и стола для кемпинга. Пожар ликвидирован.
Сотрудники ГСЧС устраняют последствия вражеской атаки. Фото: ГСЧС
Сотрудники ГСЧС устраняют последствия вражеской атаки. Фото: ГСЧС
Сотрудники ГСЧС устраняют последствия вражеской атаки. Фото: ГСЧС

Ранее мы сообщали, что по Украине снова ширится воздушная тревога из-за угрозы атаки БпЛА, а также активности вражеской авиации.

Напомним, 8 сентября российские террористы цинично обстреляли частный сектор в Сумах. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.

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