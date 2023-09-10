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В КМВА розповіли про наслідки нічної атаки РФ на столицю

10 вересня 2023 08:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В КМВА розповіли про наслідки нічної атаки РФ на столицю
Працівники ДСНС усувають наслідки ворожої атаки. Фото: ДСНС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В ніч на 10 вересня російські загарбники атакували Київ дронами-камікадзе типу "Shahed". Завдяки успішній роботі українських протиповітряних сил було збито 20 ворожих об'єктів.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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"Цієї ночі ворог атакував Київ безпілотними літальними апаратами. Попередньо, це були баражуючі боєприпаси типу "Shahed". Дрони заходили на столицю групами і з різних напрямків", — начальник КМВА Сергій Попко.

Він додав, що силам ППО вдалося знищити понад два десятки ворожих БпЛА. Точну кількість і тип оприлюднять Повітряні Сили.

Деякі райони столиці постраждали від уламків

"Уламки впали в кількох районах столиці. В Шевченківському вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці. Але більшість уламків — впали на відкриту, незабудована територію", — наголосив Попко.

За інформацією КМВА, пошкоджено автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. На даний момент відомо про одного постраждалого, життю якого нічого не загрожує.

"Дані оперативного зведення уточнюються. Подякуйте хлопцям і дівчатам з ППО за відмінну роботу. А краще слів — знайдіть їхні збори і задонатьте. Підтримуйте воїнів кожного дня!", — резюмував Сергій Попко.

Що говорять у ДСНС

В ДСНС повыдомили, що падіння уламків зафіксовано у Шевченківському, Святошинському та Подільському районах міста.

  • Шевченківський район: Рятувальники ліквідували пожежу травʼяного настилу та деревʼяних шпал на відкритій місцевості. За іншим викликом, внаслідок падіння уламка у 25 поверховий житловий будинок на 24 поверсі в одній із квартир пошкоджено вікно та особисті речі, загоряння та потерпілих немає.
  • Подільський район: сталося падіння уламків на відкриту територію, пожеж, потерпілих та пошкоджень будівель немає. За іншим викликом, внаслідок падіння уламків пошкоджено припаркований автомобіль, дорожні знаки та тролейбусні лінії електропередачі. Загоряння, потерпілих немає.
  • Святошинський район: Рятувальники ліквідували загоряння на відкритій території. Внаслідок падіння уламків сталося займання лавки та столу для кемпінгу. Пожежу ліквідовано на площі 5 кв.м.
Працівники ДСНС усувають наслідки ворожої атаки. Фото: ДСНС
Працівники ДСНС усувають наслідки ворожої атаки. Фото: ДСНС

Раніше ми повідомляли, що Україною знову шириться повітряна тривога через загрозу атаки БпЛА, а також активність ворожої авіації.

Нагадаємо, 8 вересня, російські терористи цинічно обстріляли приватний сектор у Сумах. Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу. 

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