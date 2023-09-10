В КМВА розповіли про наслідки нічної атаки РФ на столицю

Працівники ДСНС усувають наслідки ворожої атаки. Фото: ДСНС

В ніч на 10 вересня російські загарбники атакували Київ дронами-камікадзе типу "Shahed". Завдяки успішній роботі українських протиповітряних сил було збито 20 ворожих об'єктів.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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"Цієї ночі ворог атакував Київ безпілотними літальними апаратами. Попередньо, це були баражуючі боєприпаси типу "Shahed". Дрони заходили на столицю групами і з різних напрямків", — начальник КМВА Сергій Попко.

Він додав, що силам ППО вдалося знищити понад два десятки ворожих БпЛА. Точну кількість і тип оприлюднять Повітряні Сили.

Деякі райони столиці постраждали від уламків

"Уламки впали в кількох районах столиці. В Шевченківському вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці. Але більшість уламків — впали на відкриту, незабудована територію", — наголосив Попко.

За інформацією КМВА, пошкоджено автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. На даний момент відомо про одного постраждалого, життю якого нічого не загрожує.

"Дані оперативного зведення уточнюються. Подякуйте хлопцям і дівчатам з ППО за відмінну роботу. А краще слів — знайдіть їхні збори і задонатьте. Підтримуйте воїнів кожного дня!", — резюмував Сергій Попко.

Що говорять у ДСНС

В ДСНС повыдомили, що падіння уламків зафіксовано у Шевченківському, Святошинському та Подільському районах міста.

Шевченківський район: Рятувальники ліквідували пожежу травʼяного настилу та деревʼяних шпал на відкритій місцевості. За іншим викликом, внаслідок падіння уламка у 25 поверховий житловий будинок на 24 поверсі в одній із квартир пошкоджено вікно та особисті речі, загоряння та потерпілих немає.

Подільський район: сталося падіння уламків на відкриту територію, пожеж, потерпілих та пошкоджень будівель немає. За іншим викликом, внаслідок падіння уламків пошкоджено припаркований автомобіль, дорожні знаки та тролейбусні лінії електропередачі. Загоряння, потерпілих немає.

Святошинський район: Рятувальники ліквідували загоряння на відкритій території. Внаслідок падіння уламків сталося займання лавки та столу для кемпінгу. Пожежу ліквідовано на площі 5 кв.м.

Працівники ДСНС усувають наслідки ворожої атаки. Фото: ДСНС

Працівники ДСНС усувають наслідки ворожої атаки. Фото: ДСНС

Раніше ми повідомляли, що Україною знову шириться повітряна тривога через загрозу атаки БпЛА, а також активність ворожої авіації.

Нагадаємо, 8 вересня, російські терористи цинічно обстріляли приватний сектор у Сумах. Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу.