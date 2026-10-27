В Киеве написали Радиодиктант национального единства: впечатление участников

Проведение радиодиктанта. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

В Киеве на Крещатике в книжном магазине "Сенс" провели радиодиктант "Письмо, которое не заканчивается". Текст написал писатель и ветеран Артур Дронь, а читали его учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков, а также певица и волонтер Даша Астафьева.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.

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Радиодиктант в книжном магазине "Сенс"

23-летняя Александра призналась, что в последний раз писала диктант ещё во время учебы в школе. На этот раз она присоединилась к мероприятию по приглашению подруги, а текст глубоко её тронул.

Написание диктанта в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

"Это вещи, о которых мы все думаем, но не говорим вслух", — говорит она.

Екатерина Терехова отметила, что такие мероприятия объединяют украинцев. Она также впервые за много лет после окончания школы приняла участие в написании диктанта. Женщина встала на защиту Даши Астафьевой, считая критику в её адрес накануне чтения необоснованной.

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Радиодиктант в книжном магазине "Сенс". Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

А участница Юлия рассказала, что участие в мероприятии вернуло воспоминания о приятных школьных моментах и дало возможность проверить собственную грамотность.

Кроме того, девушка воспринимает радиодиктант как возможность поддержать украинский язык и почувствовать единство с другими участниками.

Участники мероприятия. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

"Это история единства, это история того момента, который объединяет наше государство в наших усилиях по сохранению нашего языка, который, к сожалению, веками пытаются уничтожить. И это как акт, как проявление нашей силы, мужества и сопротивления, что украинский язык будет и впредь жить, пока мы на нем общаемся и присоединяемся к таким инициативам, как радиодиктант", — добавила она.

Как писали Новини.LIVE, сегодня состоялся Радиодиктант национального единства. Мероприятие приурочено ко Дню украинской письменности и языка. Готовый текст участники могут отправить на проверку специалистам.

А в Харькове к написанию диктанта присоединились ученики, педагоги и другие представители местного образовательного сообщества. Они собрались на специально оборудованной безопасной площадке в метро, чтобы проверить уровень владения украинским языком.