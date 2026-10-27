В Киеве написали Радиодиктант национального единства: впечатление участников

В книжном магазине "Сенс" в Киеве провели радиодиктант единства
В Киеве на Крещатике в книжном магазине "Сенс" провели радиодиктант "Письмо, которое не заканчивается". Текст написал писатель и ветеран Артур Дронь, а читали его учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков, а также певица и волонтер Даша Астафьева.
Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.
Радиодиктант в книжном магазине "Сенс"
23-летняя Александра призналась, что в последний раз писала диктант ещё во время учебы в школе. На этот раз она присоединилась к мероприятию по приглашению подруги, а текст глубоко её тронул.
"Это вещи, о которых мы все думаем, но не говорим вслух", — говорит она.
Екатерина Терехова отметила, что такие мероприятия объединяют украинцев. Она также впервые за много лет после окончания школы приняла участие в написании диктанта. Женщина встала на защиту Даши Астафьевой, считая критику в её адрес накануне чтения необоснованной.
А участница Юлия рассказала, что участие в мероприятии вернуло воспоминания о приятных школьных моментах и дало возможность проверить собственную грамотность.
Кроме того, девушка воспринимает радиодиктант как возможность поддержать украинский язык и почувствовать единство с другими участниками.
"Это история единства, это история того момента, который объединяет наше государство в наших усилиях по сохранению нашего языка, который, к сожалению, веками пытаются уничтожить. И это как акт, как проявление нашей силы, мужества и сопротивления, что украинский язык будет и впредь жить, пока мы на нем общаемся и присоединяемся к таким инициативам, как радиодиктант", — добавила она.
Как писали Новини.LIVE, сегодня состоялся Радиодиктант национального единства. Мероприятие приурочено ко Дню украинской письменности и языка. Готовый текст участники могут отправить на проверку специалистам.
А в Харькове к написанию диктанта присоединились ученики, педагоги и другие представители местного образовательного сообщества. Они собрались на специально оборудованной безопасной площадке в метро, чтобы проверить уровень владения украинским языком.