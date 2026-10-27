Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В книжном магазине "Сенс" в Киеве провели радиодиктант единства

В книжном магазине "Сенс" в Киеве провели радиодиктант единства

Ua ru
27 октября 2026 15:28
Эксклюзив
В Киеве написали Радиодиктант национального единства: впечатление участников
Проведение радиодиктанта. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

В Киеве на Крещатике в книжном магазине "Сенс" провели радиодиктант "Письмо, которое не заканчивается". Текст написал писатель и ветеран Артур Дронь, а читали его учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков, а также певица и волонтер Даша Астафьева.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.

Реклама

Радиодиктант в книжном магазине "Сенс"

23-летняя Александра призналась, что в последний раз писала диктант ещё во время учебы в школе. На этот раз она присоединилась к мероприятию по приглашению подруги, а текст глубоко её тронул.

Радіодиктант у книгарні "Сенс" 27 жовтня
Написание диктанта в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

"Это вещи, о которых мы все думаем, но не говорим вслух", — говорит она.

Екатерина Терехова отметила, что такие мероприятия объединяют украинцев. Она также впервые за много лет после окончания школы приняла участие в написании диктанта. Женщина встала на защиту Даши Астафьевой, считая критику в её адрес накануне чтения необоснованной.

Читайте также:
Написання радіодиктанту у Києві
Радиодиктант в книжном магазине "Сенс". Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

А участница Юлия рассказала, что участие в мероприятии вернуло воспоминания о приятных школьных моментах и дало возможность проверить собственную грамотность.

Кроме того, девушка воспринимает радиодиктант как возможность поддержать украинский язык и почувствовать единство с другими участниками.

Написання диктанту національної єдності
Участники мероприятия. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

"Это история единства, это история того момента, который объединяет наше государство в наших усилиях по сохранению нашего языка, который, к сожалению, веками пытаются уничтожить. И это как акт, как проявление нашей силы, мужества и сопротивления, что украинский язык будет и впредь жить, пока мы на нем общаемся и присоединяемся к таким инициативам, как радиодиктант", — добавила она.

Как писали Новини.LIVE, сегодня состоялся Радиодиктант национального единства. Мероприятие приурочено ко Дню украинской письменности и языка. Готовый текст участники могут отправить на проверку специалистам.

А в Харькове к написанию диктанта присоединились ученики, педагоги и другие представители местного образовательного сообщества. Они собрались на специально оборудованной безопасной площадке в метро, чтобы проверить уровень владения украинским языком.

Киев украинцы Украина украинский язык радиодиктант
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации