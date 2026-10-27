У Києві написали Радіодиктант національної єдності: враження учасників

Написання радіодиктанту. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

У Києві на Хрещатику в книгарні "Сенс" написали радіодиктант "Лист, який не закінчується". Текст написав письменник і ветеран Артур Дронь, а читали його вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков, а також співачка та волонтерка Даша Астаф'єва.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Радіодиктант у книгарні "Сенс"

23-річна Олександра зізналася, що востаннє писала диктант ще під час навчання у школі. Цього разу вона долучилася до заходу на запрошення подруги, а текст глибоко її зворушив.

Написання диктанту в Києві. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

"Це речі, про які ми всі думаємо, але не озвучуємо", — каже вона.

Катерина Терехова зазначила, що такі події обʼєднують українців. Вона також уперше за багато років після закінчення школи долучилася до написання диктанту. Жінка стала на захист Даші Астаф’євої, вважаючи критику на її адресу напередодні читання необґрунтованою.

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Радіодиктант у книгарні "Сенс". Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

А учасниця Юлія розповіла, що участь у заході повернула спогади про приємні шкільні моменти та стала нагодою перевірити власну грамотність.

Крім того, дівчина сприймає радіодиктант як можливість підтримати українську мову й відчути єдність із іншими учасниками.

Учасники заходу. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

"Це історія єдності, це історія того моменту, який єднає нашу державу в наших силах для збереження нашої мови, яку, на жаль, століттями намагаються знищити. І це як акт, як прояв нашої сили, мужності і опору, що українська мова буде й надалі жити поки ми нею спілкуємося та долучаємося до таких ініціатив, як радіодиктант", — додала вона.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні відбувся Радіодиктант національної єдності. Захід присвячений до Дня української писемності та мови. Готовий текст учасники можуть надіслати на перевірку фахівцям.

А у Харкові до написання диктанту приєдналися учні, педагоги та інші представники місцевої освітньої спільноти. Вони зібралися на спеціально облаштованій безпечній локації в метро, щоб перевірити рівень володіння українською мовою.