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В сети показали вид квартиры в центре Киева по цене поместья в Турции

16 апреля 2024 23:32
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В сети показали вид квартиры в центре Киева по цене поместья в Турции
Одна из квартир в столичном жилом комплексе Tetris Hall. Фото иллюстративное: Houzz
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Стало известно, какова стоимость одной из самых дорогих квартир в Киеве. Так, одно из предложений столичного жилкомплекса Tetris Hall в Печерском районе оценивается в 385 тысяч долларов США.

Об этом сообщают соцсети.

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Как видно на опубликованных кадрах в соцсетях, стоимость квартиры, площадью 55 квадратных метров, составляет 385 тысяч долларов.

"За эти деньги можно купить домик у моря где-нибудь в Турции, или особняк в Ирландии", — шутят пользователи.

В то же время, как свидетельствует украинский сервис по недвижимости ЛУН, продажа квартир в элитном столичном жилом комплексе варьируется в цене.

В сети показали вид квартиры в центре Киева по цене имения в Турции
Цены на квартиры в ЖК Tetris Hall. Источник: ЛУН

По имеющимся данным, цена на недвижимость в Tetris Hall от застройщика "КАН Девелопмент", составляет:

  • однокомнатные квартиры (площадь 52 м²) — от 247 тысяч долларов;
  • двухкомнатные квартиры (площадь 71-109 м²) — от 319 тысяч долларов;
  • трехкомнатные квартиры (площадь 188 м²) — от 1 миллиона 15 тысяч 200 гривен.

Напомним, ранее мы сообщали, как в Киеве изменились цены на жилье в апреле.

Также мы писали в каких украинских городах самые высокие цены на недвижимость: лидерскую позицию занял Львов, в конце пятерки — Одесса.

Киев
недвижимость
цены на квартиры
деньги
Украина

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