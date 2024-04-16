В сети показали вид квартиры в центре Киева по цене поместья в Турции

Одна из квартир в столичном жилом комплексе Tetris Hall. Фото иллюстративное: Houzz

Стало известно, какова стоимость одной из самых дорогих квартир в Киеве. Так, одно из предложений столичного жилкомплекса Tetris Hall в Печерском районе оценивается в 385 тысяч долларов США.

Об этом сообщают соцсети.

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Как видно на опубликованных кадрах в соцсетях, стоимость квартиры, площадью 55 квадратных метров, составляет 385 тысяч долларов.

"За эти деньги можно купить домик у моря где-нибудь в Турции, или особняк в Ирландии", — шутят пользователи.

В то же время, как свидетельствует украинский сервис по недвижимости ЛУН, продажа квартир в элитном столичном жилом комплексе варьируется в цене.

Цены на квартиры в ЖК Tetris Hall. Источник: ЛУН

По имеющимся данным, цена на недвижимость в Tetris Hall от застройщика "КАН Девелопмент", составляет:

однокомнатные квартиры (площадь 52 м²) — от 247 тысяч долларов;

двухкомнатные квартиры (площадь 71-109 м²) — от 319 тысяч долларов;

трехкомнатные квартиры (площадь 188 м²) — от 1 миллиона 15 тысяч 200 гривен.

Напомним, ранее мы сообщали, как в Киеве изменились цены на жилье в апреле.

Также мы писали в каких украинских городах самые высокие цены на недвижимость: лидерскую позицию занял Львов, в конце пятерки — Одесса.