В сети показали вид квартиры в центре Киева по цене поместья в Турции
Стало известно, какова стоимость одной из самых дорогих квартир в Киеве. Так, одно из предложений столичного жилкомплекса Tetris Hall в Печерском районе оценивается в 385 тысяч долларов США.
Об этом сообщают соцсети.
Цена квартиры в элитном районе Киева
Как видно на опубликованных кадрах в соцсетях, стоимость квартиры, площадью 55 квадратных метров, составляет 385 тысяч долларов.
"За эти деньги можно купить домик у моря где-нибудь в Турции, или особняк в Ирландии", — шутят пользователи.
В то же время, как свидетельствует украинский сервис по недвижимости ЛУН, продажа квартир в элитном столичном жилом комплексе варьируется в цене.
По имеющимся данным, цена на недвижимость в Tetris Hall от застройщика "КАН Девелопмент", составляет:
- однокомнатные квартиры (площадь 52 м²) — от 247 тысяч долларов;
- двухкомнатные квартиры (площадь 71-109 м²) — от 319 тысяч долларов;
- трехкомнатные квартиры (площадь 188 м²) — от 1 миллиона 15 тысяч 200 гривен.
Напомним, ранее мы сообщали, как в Киеве изменились цены на жилье в апреле.
Также мы писали в каких украинских городах самые высокие цены на недвижимость: лидерскую позицию занял Львов, в конце пятерки — Одесса.
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