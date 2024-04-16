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В мережі показали вигляд квартири в центрі Києва за ціною маєтку в Туреччині

16 квітня 2024 23:32
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Ілля Рябінін
редактор
В мережі показали вигляд квартири в центрі Києва за ціною маєтку в Туреччині
Одна з квартир у столичному житловому комплексі Tetris Hall. Фото ілюстративне: Houzz
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Стало відомо, яка вартість в однієї з найдорожчих квартир у Києві. Так, одна з пропозицій столичного житлового комплексу Tetris Hall в Печерському районі, оцінюється у 385 тисяч доларів США. 

Про це повідомляють соцмережі

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Ціна квартири в елітному районі Києва

Як видно на опублікованих кадрах в соцмережах, вартість квартири, площею 55 метрів квадратних, становить 385 тисяч доларів. 

"За ті гроші можна купити будиночок біля моря десь в Туреччині чи маєток в Ірландії", — жартують користувачі. 

Водночас як свідчить український сервіс з нерухомості ЛУН, продаж квартир в елітному столичному житловому комплексі варіюється за ціною. 

В мережі показали вигляд квартири в центрі Києва за ціною маєтку в Туреччині
Ціни на квартири в ЖК Tetris Hall. Джерело: ЛУН

За наявними даними, ціна на нерухомість в Tetris Hall від забудовника "КАН Девелопмент", становить:

  • однокімнатні квартири (площа 52 м²) — від 247 тисяч доларів;
  • двокімнатні квартири (площа 71-109 м²) — від 319 тисяч доларів;
  • трикімнатні квартири (площа 188 м²) — від 1 мільйона 15 тисяч 200 гривень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як у Києві змінились ціни на житло у квітні.

Також ми писали в яких українських містах найвищі ціни на нерухомість: лідерську позицію зайняв Львів, в кінці п'ятірки — Одеса. 

Київ
нерухомість
ціни на квартири
гроші
Україна

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