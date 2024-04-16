В мережі показали вигляд квартири в центрі Києва за ціною маєтку в Туреччині
Стало відомо, яка вартість в однієї з найдорожчих квартир у Києві. Так, одна з пропозицій столичного житлового комплексу Tetris Hall в Печерському районі, оцінюється у 385 тисяч доларів США.
Про це повідомляють соцмережі.
Ціна квартири в елітному районі Києва
Як видно на опублікованих кадрах в соцмережах, вартість квартири, площею 55 метрів квадратних, становить 385 тисяч доларів.
"За ті гроші можна купити будиночок біля моря десь в Туреччині чи маєток в Ірландії", — жартують користувачі.
Водночас як свідчить український сервіс з нерухомості ЛУН, продаж квартир в елітному столичному житловому комплексі варіюється за ціною.
За наявними даними, ціна на нерухомість в Tetris Hall від забудовника "КАН Девелопмент", становить:
- однокімнатні квартири (площа 52 м²) — від 247 тисяч доларів;
- двокімнатні квартири (площа 71-109 м²) — від 319 тисяч доларів;
- трикімнатні квартири (площа 188 м²) — від 1 мільйона 15 тисяч 200 гривень.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як у Києві змінились ціни на житло у квітні.
Також ми писали в яких українських містах найвищі ціни на нерухомість: лідерську позицію зайняв Львів, в кінці п'ятірки — Одеса.
Читайте Новини.LIVE!