В мережі показали вигляд квартири в центрі Києва за ціною маєтку в Туреччині

Одна з квартир у столичному житловому комплексі Tetris Hall. Фото ілюстративне: Houzz

Стало відомо, яка вартість в однієї з найдорожчих квартир у Києві. Так, одна з пропозицій столичного житлового комплексу Tetris Hall в Печерському районі, оцінюється у 385 тисяч доларів США.

Про це повідомляють соцмережі.

Читайте також:

Ціна квартири в елітному районі Києва

Як видно на опублікованих кадрах в соцмережах, вартість квартири, площею 55 метрів квадратних, становить 385 тисяч доларів.

"За ті гроші можна купити будиночок біля моря десь в Туреччині чи маєток в Ірландії", — жартують користувачі.

Водночас як свідчить український сервіс з нерухомості ЛУН, продаж квартир в елітному столичному житловому комплексі варіюється за ціною.

Ціни на квартири в ЖК Tetris Hall. Джерело: ЛУН

За наявними даними, ціна на нерухомість в Tetris Hall від забудовника "КАН Девелопмент", становить:

однокімнатні квартири (площа 52 м²) — від 247 тисяч доларів;

двокімнатні квартири (площа 71-109 м²) — від 319 тисяч доларів;

трикімнатні квартири (площа 188 м²) — від 1 мільйона 15 тисяч 200 гривень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як у Києві змінились ціни на житло у квітні.

Також ми писали в яких українських містах найвищі ціни на нерухомість: лідерську позицію зайняв Львів, в кінці п'ятірки — Одеса.