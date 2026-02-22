На Золотых воротах в Киеве открыли инсталляцию "Мапа Мрій: Україна" — детали

Интерактивная карта в метро Киева. Фото: t.me/kyivmetroalerts

На станции метро "Золотые ворота" в Киеве появилась интерактивная инсталляция "Мапа Мрій: Україна". Каждый желающий может оставить на ней отметку о родном городе или селе и поделиться личной историей, связанной с этим местом.

Инициативу реализовали совместно с украинским брендом Enjoy The Wood на станции метро "Золотые ворота".

Интерактивная карта дает возможность каждому обозначить населенный пункт, с которым связана его жизнь — место рождения, проживания или город или село, куда человек мечтает вернуться после войны. Рядом с картой размещены сине-желтые наклейки, которыми можно оставить свою отметку.

"Мапа Мрій: Україна" в метро. Фото: t.me/kyivmetroalerts

"Уже четвертый год подряд метро остается пространством безопасности для киевлян и гостей столицы — местом, где пересекаются истории людей со всей страны. Именно поэтому такие совместные проекты важно реализовывать здесь", — отметила руководитель пресс-службы Киевского метрополитена Оксана Никифорук.

Приобщиться к инициативе можно до 31 марта.

Метро Киева

К слову, Киевский метрополитен известен одной из самых красивых станций в Европе. Станция "Золотые ворота" украшена уникальными мозаичными панно, что позволило ей неоднократно попадать в рейтинги влиятельных изданий.

Также в Киеве уже в этом году планируют открыть новую станцию зеленой ветки метро с проектным названием "Мостицкая". В то же время продолжается общественное обсуждение по ее переименованию, ведь нынешнее название не полностью соответствует фактическому расположению станции.