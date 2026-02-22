У метро Києва відкрилася інсталяція "Мапа Мрій: Україна" — деталі

Інтерактивна мапа у метро Києва. Фото: t.me/kyivmetroalerts

На станції метро "Золоті ворота" у Києві з'явилася інтерактивна інсталяція "Мапа Мрій: Україна". Кожен охочий може залишити на ній позначку про рідне місто чи село та поділитися особистою історією, пов'язаною з цим місцем.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення КМДА.

Реклама

Читайте також:

У Києві з'явилася "Мапа Мрій:Україна"

Ініціативу реалізували спільно з українським брендом Enjoy The Wood на станції метро "Золоті ворота".

Інтерактивна мапа дає можливість кожному позначити населений пункт, із яким пов'язане його життя — місце народження, проживання або ж місто чи село, куди людина мріє повернутися після війни. Поруч із мапою розміщені синьо-жовті наліпки, якими можна залишити свою відмітку.

"Мапа Мрій: Україна" у метро. Фото: t.me/kyivmetroalerts

"Уже четвертий рік поспіль метро залишається простором безпеки для киян і гостей столиці — місцем, де перетинаються історії людей з усієї країни. Саме тому такі спільні проєкти важливо реалізовувати тут", — зазначила керівниця пресслужби Київського метрополітену Оксана Никифорук.

Долучитися до ініціативи можна до 31 березня.

Метро Києва

До слова, Київський метрополітен відомий однією з найкрасивіших станцій в Європі. Станція "Золоті ворота" прикрашена унікальними мозаїчними панно, що дозволило їй неодноразово потрапляти до рейтингів впливових видань.

Також у Києві вже цього року планують відкрити нову станцію зеленої гілки метро з проєктною назвою "Мостицька". Водночас триває громадське обговорення щодо її перейменування, адже нинішня назва не повністю відповідає фактичному розташуванню станції.