Блэкаут в Киеве — сколько многоэтажек отключены от тепла

В Минэнерго сообщили, сколько домов в Киеве без тепла
В столице без отопления из-за вражеских атак остаются 182 дома. Продолжаются работы по их подключению.
Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 16 января.
Дома с электроотоплением отнесут к объектам критической инфраструктуры
Шмыгаль отметил, что такие многоэтажки необходимо подключить к электрогенераторам.
Кроме того, по его словам, уже в ближайшее время дома с электроотоплением отнесут к критической инфраструктуре. Все необходимые для этого решения уже приняты и оформлены протокольно.
Сейчас формируются необходимые списки и их больше не будут отключать.
