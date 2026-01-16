Блэкаут в Киеве — сколько многоэтажек отключены от тепла

Пункт несокрушимости вблизи дома без отопления. Фото: Юлия Свириденко / Facebook

В столице без отопления из-за вражеских атак остаются 182 дома. Продолжаются работы по их подключению.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 16 января.

Шмыгаль отметил, что такие многоэтажки необходимо подключить к электрогенераторам.

Кроме того, по его словам, уже в ближайшее время дома с электроотоплением отнесут к критической инфраструктуре. Все необходимые для этого решения уже приняты и оформлены протокольно.

Сейчас формируются необходимые списки и их больше не будут отключать.

Напомним, также Шмыгаль сегодня рассказал, стоит ли украинцам запасаться топливом.

Также министр энергетики сообщил, сколько энергообъектов защищены от ударов РФ.