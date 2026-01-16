Видео
Україна
Видео

В Минэнерго сообщили, сколько домов в Киеве без тепла

В Минэнерго сообщили, сколько домов в Киеве без тепла

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 12:48
Блэкаут в Киеве — сколько многоэтажек отключены от тепла
Пункт несокрушимости вблизи дома без отопления. Фото: Юлия Свириденко / Facebook

В столице без отопления из-за вражеских атак остаются 182 дома. Продолжаются работы по их подключению.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 16 января.

Читайте также:

Дома с электроотоплением отнесут к объектам критической инфраструктуры

Шмыгаль отметил, что такие многоэтажки необходимо подключить к электрогенераторам.

Кроме того, по его словам, уже в ближайшее время дома с электроотоплением отнесут к критической инфраструктуре. Все необходимые для этого решения уже приняты и оформлены протокольно.

Сейчас формируются необходимые списки и их больше не будут отключать.

Напомним, также Шмыгаль сегодня рассказал, стоит ли украинцам запасаться топливом.

Также министр энергетики сообщил, сколько энергообъектов защищены от ударов РФ.

Денис Шмыгаль Кабинет министров Верховная Рада Киев Минэнерго
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
