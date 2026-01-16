Блекаут в Києві - скільки багатоповерхівок відключені від тепла

Пункт незламності поблизу будинку без опалення. Фото: Юлія Свириденко / Facebook

У столиці без опалення через ворожі атаки залишаються 182 будинки. Тривають роботи щодо їхнього підключення.

Про це заявив перший віцепремʼєр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю, 16 січня.

Шмигаль наголосив, що такі багатоповерхівки необхідно підключити до електрогенераторів.

Крім того, за його словами, вже найближчим часом будинки з електроопаленням віднесуть до критичної інфраструктури. Усі необхідні для цього рішення вже прийняті та оформлені протокольно.

Зараз формуються необхідні списки і їх більше не відключатимуть.

