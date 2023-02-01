Под надежной защитой — в минобороны рассказали, как мобильные группы ПВО защищают небо Киева

В Минобороны рассказали, как мобильные группы ПВО защищают небо столицы
Небо столицы под надежной защитой. Одной из составляющих ПВО Киева есть мобильные группы, защищающие город от вражеских беспилотников и крылатых ракет.
Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.
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Как отмечают в ведомстве, на вооружении киевского экипажа с позывным "Рябой" две ракеты "Стингер", установленные на кузов внедорожника HMMWV.
"Благодаря программному обеспечению экипаж оперативно получает информацию о направлении движения целей и через несколько минут уже готов уничтожить врага", — рассказывают в министерстве обороны.
Мобильные группы вместе с другими элементами противовоздушной обороны Киева сводят к минимуму шансы врага атаковать объекты в столице, в том числе и критическую инфраструктуру.
Напомним, ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк рассказывала, что в ближайшее время россия не сможет применить "шахеды" для ударов по Украине. По ее словам, причина в погоде, а именно в порывистом ветре.
Но расслабляться не стоит, так как часто ночью ветер затихает, и тогда армия рф использует иранские дроны. Гуменюк отметила, что россия пытается выработать новую тактику, чтобы снизить эффективность украинской ПВО, в частности, перед массированными ракетными ударами активизирует воздушную разведку.
Также на днях минобороны Франции договорилось с Италией о закупке 700 зенитных ракет. Они предназначены для противовоздушной системы SAMP-T, подготавливаемой Украине.
Кроме того, Франция планирует направить в Украину первые обещанные боевые бронированные машины AMX-10RC.