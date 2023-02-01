Под надежной защитой — в минобороны рассказали, как мобильные группы ПВО защищают небо Киева

На вооружении экипажа современные установки, которые через несколько минут готовы уничтожить враждебную цель

Небо столицы под надежной защитой. Одной из составляющих ПВО Киева есть мобильные группы, защищающие город от вражеских беспилотников и крылатых ракет.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

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Как отмечают в ведомстве, на вооружении киевского экипажа с позывным "Рябой" две ракеты "Стингер", установленные на кузов внедорожника HMMWV.

"Благодаря программному обеспечению экипаж оперативно получает информацию о направлении движения целей и через несколько минут уже готов уничтожить врага", — рассказывают в министерстве обороны.

Мобильные группы вместе с другими элементами противовоздушной обороны Киева сводят к минимуму шансы врага атаковать объекты в столице, в том числе и критическую инфраструктуру.

Напомним, ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк рассказывала, что в ближайшее время россия не сможет применить "шахеды" для ударов по Украине. По ее словам, причина в погоде, а именно в порывистом ветре.

Но расслабляться не стоит, так как часто ночью ветер затихает, и тогда армия рф использует иранские дроны. Гуменюк отметила, что россия пытается выработать новую тактику, чтобы снизить эффективность украинской ПВО, в частности, перед массированными ракетными ударами активизирует воздушную разведку.

Также на днях минобороны Франции договорилось с Италией о закупке 700 зенитных ракет. Они предназначены для противовоздушной системы SAMP-T, подготавливаемой Украине.

Кроме того, Франция планирует направить в Украину первые обещанные боевые бронированные машины AMX-10RC.