Під надійним захистом — в міноборони розповіли, як мобільні групи ППО захищають небо Києва

На озброєнні екіпажу сучасні установки, які за кілька хвилин готові знищити ворожу ціль

Небо столиці — під надійним захистом. Однією із складових ППО Києва є мобільні групи, які захищають місто від ворожих безпілотників та крилатих ракет.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони України.

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Як зазначають у відомстві, на озброєнні київського екіпажу із позивним "Рябий" дві ракети "Стінгер", встановлені на кузов позашляховика HMMWV.

"Завдяки програмному забезпеченню екіпаж оперативно отримує інформацію про напрямок руху цілей, та за кілька хвилин вже готовий знищити ворога", — розповідають в міністерстві оборони.

Мобільні групи разом з іншими елементами протиповітряної оборони Києва зводять до мінімуму шанси ворога атакувати об'єкти у столиці, зокрема й критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Південь Наталія Гуменюк розповідала, що найближчим часом рф не зможе застосувати "шахіди" для ударів по Україні. За її словами, причина у погоді, а саме у поривчастому вітрі.

Але розслаблятися не варто, оскільки часто вночі вітер затихає, і тоді армія рф використовує іранські дрони. Гуменюк зазначила, що рф намагається виробити нову тактику, щоб знизити ефективність української ППО, зокрема, перед масованими ракетними ударами активізує повітряну розвідку.

Також днями міноборони Франції домовилося з Італією щодо закупівлі 700 зенітних ракет. Вони призначені для протиповітряної системи SAMP-T, яку готують Україні.

Окрім того, Франція планує направити в Україну перші обіцяні бойові броньовані машини AMX-10RC.