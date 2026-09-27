Минцифры сообщило о проблемах с цифровой инфраструктурой после атак РФ

Последствия атаки на дата-центр. Фото: facebook.com/cosmonova.net

Российские атаки на дата-центры создали дополнительную нагрузку на цифровую и телекоммуникационную инфраструктуру Киева и области. После ударов часть пользователей столкнулась с перебоями телесигнала.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

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Минцифры отреагировало на последствия атак

В ведомстве заявили, что в течение минувших суток цифровая и телекоммуникационная инфраструктура столкнулась с дополнительной нагрузкой из-за российских атак. Особенно это коснулось Киева и Киевской области.

Минцифры продолжает координировать меры, необходимые для поддержания и усиления устойчивости критической инфраструктуры. При этом в ведомстве не уточнили масштабы перебоев или количество пользователей, которых они коснулись.

Также в министерстве поблагодарили команды ГСЧС, операторов электронных коммуникаций, энергетические и инфраструктурные компании и специалистов отрасли за оперативное реагирование.

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В Киеве возникли перебои с телесигналом

После российских атак в Киеве возникли проблемы с трансляцией части телеканалов. В частности, перебои с доступом к эфиру фиксировали пользователи MEGOGO, "Киевстар ТВ" и SWEET.TV.

В MEGOGO объяснили, что в результате атаки БпЛА был поврежден дата-центр партнера, который поставлял платформе телевизионный сигнал. Из-за этого ряд телеканалов стал временно недоступен для просмотра.

Кроме того, дата-центр COSMONOVA подвергся повторным ударам. В компании заявили о значительных разрушениях объекта и сообщили, что этот дата-центр больше не будет работать. Восстановление сервисов специалисты проводят с резервных географически удаленных площадок.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что, по оценке Института изучения войны, Россия усилила удары по украинским дата-центрам, чтобы нанести ущерб экономике и цифровой инфраструктуре.

Также Новини.LIVE писал, что после российских ударов часть сайтов и других ресурсов клиентов хостинг-провайдера Cityhost.ua стала недоступна.