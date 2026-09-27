Мінцифри повідомило про проблеми цифрової інфраструктури після атак РФ

Наслідки атаки на дата-центр. Фото: facebook.com/cosmonova.net

Російські атаки на дата-центри створили додаткове навантаження на цифрову та телекомунікаційну інфраструктуру Києва й області. Після ударів частина користувачів зіткнулася з перебоями телесигналу.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

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Мінцифри відреагувало на наслідки атак

У відомстві заявили, що протягом минулої доби цифрова та телекомунікаційна інфраструктура зазнала додаткового навантаження через російські атаки. Особливо це стосувалося Києва та Київської області.

Мінцифри продовжує координувати заходи, необхідні для підтримки та посилення стійкості критичної інфраструктури. При цьому у відомстві не уточнили масштаби перебоїв або кількість користувачів, яких вони торкнулися.

Також у міністерстві подякували командам ДСНС, операторам електронних комунікацій, енергетичним та інфраструктурним компаніям і фахівцям галузі за оперативне реагування.

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У Києві виникли перебої з телесигналом

Після російських атак у Києві виникли проблеми з трансляцією частини телеканалів. Зокрема, перебої з доступом до ефіру фіксували користувачі MEGOGO, "Київстар ТБ" та SWEET.TV.

У MEGOGO пояснили, що внаслідок атаки БпЛА було пошкоджено дата-центр партнера, який постачав платформі телевізійний сигнал. Через це низка телеканалів стала тимчасово недоступною для перегляду.

Крім того, дата-центр COSMONOVA зазнав повторних уражень. У компанії заявили про значні руйнування об'єкта та повідомили, що цей дата-центр більше не працюватиме. Відновлення сервісів фахівці проводять із резервних географічно віддалених майданчиків.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що, за оцінкою Інституту вивчення війни, Росія посилила удари по українських дата-центрах, щоб завдати шкоди економіці та цифровій інфраструктурі.

Також Новини.LIVE писав, що після російських ударів частина сайтів та інших ресурсів клієнтів хостинг-провайдера Cityhost.ua стала недоступною.