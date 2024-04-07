В Минветеранов раскритиковали протесты из-за строительства мемориального кладбища на Киевщине

Аллея Славы на кладбище №18 в Харькове. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Жители Мархаловки Киевской области выступили против строительства Национального военного кладбища рядом с их поселком. Исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Александр Порхун раскритиковал бунт граждан.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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Так, местные жители категорически против соседства с кладбищем и возмущены, в частности, из-за отсутствия общественных слушаний по этому поводу.

Они выступают против вырубки 260 гектаров леса вблизи поселка для кладбища, поскольку выбранный участок имеет сложную систему подземных вод и существует риск отравить все местные скважины.

Также жители заявили о намерении перекрыть трассу Киев — Одесса, если их интересы не учтут.

Реакция Минветеранов

"Общение идет, но посмотрим с другой стороны. Когда люди хотят получать какие-то ответы, они слушают. Когда ты приезжаешь на место и люди просто кричат, они назначают определенных лиц, проводящих только монолог, а не диалог", — сказал Порхун.

По его словам, община Мархаловки не настроена на диалог. Она не хочет слушать ни Министерство дел ветеранов, ни Министерство окружающей среды, ни директор Института национальной памяти, ни семью погибших.

"И когда семьями погибших община кричит "позор" и говорит, что мы "втюхиваем" военных в данную землю для того, чтобы ее раздерибанить - ну извините, я не понимаю что это происходит. Для меня как для военного в прошлом - это дико", — добавил и.о. главы Минветеранов.

Ранее у Минветеранов объяснили, кого будут хоронить на Национальном военном мемориальном кладбище.

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